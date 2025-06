La salute dei bambini – Migliorarla si può”, Mario De Curtis presenta il suo libro a Lecce

Venerdì 20 giugno, alle ore 10.30, nell’aula del Polo didattico della Asl di Lecce, il professor Mario De Curtis – maestro della pediatria, presidente del Comitato per la Bioetica della Società Italiana di Pediatria e membro del Comitato Etico per la Sperimentazione e la Ricerca Clinica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, una delle voci più autorevoli nel settore – presenterà il libro “La salute dei bambini – Migliorarla si può”, scritto a quattro mani con il professor Silvio Garattini, farmacologo di levatura nazionale, uno dei più noti scienziati italiani. Il volume conta sulla prefazione di Giorgio Parisi, Premio Nobel per la Fisica nel 2021.

Dialogheranno con l’autore il Presidente Regione Puglia Michele Emiliano (in video collegamento) il Rettore dell’Università del Salento, Fabio Pollice, il Sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone. I saluti istituzionali sono affidati al Direttore Generale della Asl di Lecce, Stefano Rossi.

Ad aprire l’incontro sarà Antonio Aguglia, Presidente di Tria Corda OdV, l’associazione che da tredici anni si batte per la realizzazione del Polo pediatrico del Salento e che ha promosso questa iniziativa.

Il volume parte dall’assunto che il benessere dei bambini non venga garantito a sufficienza nel nostro Paese e che soffra di evidenti discriminazioni geografiche ed etniche che finiscono per alimentare una preoccupante disuguaglianza.

Attraverso un’analisi approfondita e certosina, corroborata da dati e grafici statistici, il libro diventa una sorta di manuale capace di monitorare a 360 gradi il mondo dell’infanzia, troppe volte caratterizzato da incongruenze, inefficienze e storture che finiscono per ledere – o quantomeno per non assicurare – i diritti dei bambini: il diritto alla vita, il diritto alla cura, il diritto all’assistenza sanitaria, il diritto all’educazione, il diritto alla protezione.

“Nel diritto alla salute – sottolineano gli autori – le diseguaglianze hanno un impatto particolarmente significativo nei primi anni di vita dei bambini poiché le condizioni di questa fase influenzano tanto lo sviluppo a breve termine quanto la qualità della vita degli stessi”.

Una delle problematiche più gravi e urgenti è rappresenta dalla denatalità. Nel 2023 sono nati appena 379mila bambini che equivale a un tasso di fecondità, vale a dire un numero medo di figli per donna in età fertile, pari a 1,20 bambini. Un dato assai preoccupante, basti pensare che negli anni Sessanta nascevano più di un milione di bambini l’anno.

Inevitabile il monito alle istituzioni e alla politica.

“È fondamentale – raccomandano De Curtis e Garattini – rinforzare i principi di universalità, uguaglianza ed equità anche all’interno del Servizio Sanitario Nazionale, ribadendo la necessità di sostenerlo e di adattarlo alle nuove sfide emergenti. Affrontando tematiche delicate come i diritti dei bambini con malattie inguaribili e rare, quelli dei figli nelle famiglie omogenitoriali e le difficoltà legate alle adozioni, De Curtis e Garattini ci ricordano che garantire il benessere dei bambini è una responsabilità collettiva. Un appello alla solidarietà per costruire un futuro migliore per ogni bambino, perché proteggendone la salute stiamo investendo in una società più forte e giusta per tutti”.

L’evento gode del patrocinio di Asl Lecce, Ordine dei Medici della provincia di Lecce e della Società Italiana di pediatria.