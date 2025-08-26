“Una cosa sola. Come le mafie si sono integrate al potere”, Nicola Gratteri presenta il suo libro a Campi

Campi Salentina si prepara ad accogliere una delle voci più autorevoli nella lotta alle mafie.

Giovedì 28 agosto, alle ore 20:00 in Piazza Nicola Quarta, il Procuratore Nicola Gratteri presenterà il suo ultimo libro

“Una cosa sola. Come le mafie si sono integrate al potere”, scritto insieme ad Antonio Nicaso.

L’incontro, inserito nel progetto “Fatti di Legalità” e promosso dall’Associazione Sinergie Sociali, rappresenta un nuovo e importante momento di riflessione per la comunità di Campi Salentina, che negli ultimi anni ha già ospitato magistrati e figure di spicco come Francesco Cosentino, Cataldo Motta e Francesco Mandoi, oltre ad aver promosso azioni concrete come la restituzione alla città di un immobile confiscato alla Sacra Corona Unita, oggi sede di un centro antiviolenza per le donne.

La serata si aprirà con il saluto istituzionale del Sindaco Alfredo Fina, a testimonianza dell’impegno dell’amministrazione comunale nel mantenere sempre alta l’attenzione sui temi della giustizia e della legalità. A dialogare con l’autore sarà Andrea Agrimi, presidente dell’associazione Sinergie Sociali.

“Campi Salentina – sottolinea Fina – vuole essere una comunità vigile, attenta e responsabile. La presenza del Procuratore Gratteri ci offre l’occasione di ribadire un messaggio chiaro: la lotta alle mafie non è soltanto compito delle istituzioni, ma riguarda l’intera società civile. Non bisogna mai abbassare la guardia.”

L’appuntamento è aperto a tutta la cittadinanza e si propone come un importante momento di confronto e di crescita collettiva, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della legalità e della responsabilità civile.