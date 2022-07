L’estate nel Salento continua, ma il caldo sarà più ‘sopportabile’

Il caldo asfissiante ha le ore contate, quanto meno su alcune regioni. L’anticiclone africano sta perdendo quella “forza” che ha spinto l’asticella della colonnina di mercurio su temperature ‘roventi’. A dirlo sono i meteorologi di 3bmeteo.com che non hanno dubbi: il protagonista indiscusso dell’estate sta mostrando i primi segni di cedimento, tant’è che da martedì il Nord potrebbe fare i conti con piogge e temporali, “anche di forte intensità per via degli intensi contrasti termici”.

Anche il termometro, che ha superato spesso il tetto dei 40°, segnerà qualche grado in meno, anche se le temperature resteranno comunque su valori superiori alla media del periodo. Attenzione, però. “Le precipitazioni – scrivono gli esperti – porteranno un po’ di sollievo, ma non avranno effetti significativi sulla siccità”.

Non sarà una perturbazione isolata. Mercoledì è attesa una seconda, venerdì una terza, con nuovi temporali qua e là, ma sempre al Nord. Altrove regnerà il sole. La notizia più importante, per ora, resta quella della fine del caldo insopportabile.

Temperature in lieve calo

«È atteso – scrivono da 3bmeteo.com – un graduale ridimensionamento delle temperature». Insomma, andremo verso una fase con caldo più sopportabile, anche di notte. «La diminuzione delle temperature – concludono – riguarderà prima il Nord, ma entro il fine settimana anche il resto della Penisola».

Meglio non aspettarsi grandi stravolgimenti termici, è prevista “solo” una attenuazione della canicola. Attenuazione che, secondo le previsioni, non è destinata a durare a lungo.

Ad Agosto è attesa una nuova fiammata africana. L’ennesima…