Sole sul Salento…tutti al mare! Fine settimana con il caldo

Sul calendario è arrivata la primavera, ma non meteorologicamente. Sembrava che il bel tempo non arrivasse mai, ma questo fine settimana ci aspettano delle belle giornate. Addio freddo e pioggia , da questo weekend preparatevi a fare il cambio di stagione perché felpe e maglioncini non vi serviranno più!

In questo weekend del 22 aprile e 23 aprile siate pronti ad affrontare il caldo e approfittarne per fare un giro al mare. Le temperature sfioreranno i 20 gradi, dopo tanto tempo.

E allora…godetevi questo weekend!

Articolo di Deva Zilli, Giorgia Greco, Angelo De Giorgi e Stefano Zecheo, studenti dell’ IIS ‘Antonietta De Pace’ impegnati nel percorso di PCTO con la redazione di Leccenews24.it