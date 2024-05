Chirurghi plastici da tutta Italia a Lecce per un incontro sugli inestetismi del viso e loro correzioni

Lecce diventa punto di riferimento per il Mezzogiorno nella correzione degli inestetismi del viso che hanno sempre avuto una grande importanza nell’autostima personale.

Il 4 maggio, presso l’Arthotel & Park, si riuniranno cattedratici e chirurghi plastici, provenienti da tutta Italia, per fare il punto su linee guida e procedure più moderne per la modulazione o cancellazione degli inestetismi che provocano spesso problemi psicologici.

Secondo i dati forniti dalla Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, gli interventi in questo campo sono aumentati del 20% negli ultimi anni, con una richiesta sempre più costante di giovani che cercano il chirurgo plastico per cercare di “avvicinare” il proprio aspetto alla “selfie culture” che anima le loro interazioni interpersonali.

Il convegno scientifico è stato organizzato da Ettore Brienza, già Direttore della Unità di Chirurgia Plastica dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce e ora attivo presso la Casa di Cura “Petrucciani” e Pignatelli.

La prima struttura, ha offerto il patrocinio all’appuntamento scientifico che si svolge sotto l’egida delle due sigle più prestigiose del settore, la Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica e la Società Italiana di Medicina Estetica, rappresentate all’incontro, dai presidenti, F.Stagno D’Alcontres ed Emanuele Bartoletti. Al di là del fenomeno indotto dalla cultura dei “social”, comunque, è indubbiamente aumentata la richiesta in larghe fasce della popolazione di rivolgersi alla chirurgia plastica- estetica.

Anche per questo il convegno di Lecce, che darà voce alle lezioni, di autorevoli chirurghi plastici della Puglia, sarà un appuntamento centrale per fare il punto sullo stato dell’arte di una disciplina chirurgica sempre più importante, che coinvolge non solo la figura del chirurgo plastico, ma che offre un coinvolgimento ad altre professioni che ruotano intorno alla materia.