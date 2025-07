Corsa al Rettorato dell’Università del Salento, nessun eletto al primo turno

La comunità dell’Università del Salento si prepara a un nuovo appuntamento elettorale. Nessuno dei tre candidati alla carica di rettore/rettrice – Salvatore Rizzello, Luigi Melica e Maria Antonietta Aiello – è riuscito a ottenere la maggioranza assoluta dei voti degli aventi diritto al primo turno, rendendo necessario un secondo round.

Martedì 8 luglio gli oltre 1.400 aventi diritto al voto – tra docenti, ricercatori, personale tecnico e amministrativo, e collaboratori ed esperti linguistici – torneranno alle urne per scegliere chi prenderà il posto dell’attuale rettore, Fabio Pollice.

Al termine del primo scrutinio, la prorettrice Maria Antonietta Aiello si è posizionata in testa con 338,269 voti ponderati. Dietro di lei, Luigi Melica ha ottenuto 278,660 voti, mentre Salvatore Rizzello ha raccolto 137,955 voti.

Nonostante l’alta affluenza, che ha superato l’80% degli aventi diritto, nessuno dei candidati ha raggiunto la soglia necessaria per l’elezione diretta, fissata alla maggioranza assoluta dei voti ponderati.

Il seggio elettorale, allestito presso il Centro Congressi di Ecotekne, sarà riaperto martedì 8 luglio dalle 10 alle 17. Le operazioni di spoglio delle schede potranno essere seguite in diretta sul sito ufficiale dell’Ateneo.

Qualora anche il secondo turno non dovesse portare all’elezione del rettore o della rettrice, si procederà con un terzo turno giovedì 10 luglio. Se anche questa fase non fosse risolutiva, si terrà un ballottaggio tra i due candidati più votati martedì 15 luglio, o giovedì 17 luglio in caso di parità.