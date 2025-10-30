Lecce in Preghiera per la Pace, l’Arcivescovo Panzetta guida la Processione “Aux Flambaux” alla vigilia di Ognissanti

L’appello alla preghiera per la pace nel mondo, lanciato a più riprese da Papa Leone XIV sin dalla sua elezione, risuona con forza in tutta la Chiesa italiana, trovando una pronta e sentita risposta nella Diocesi di Lecce.

Sotto la guida del suo pastore, l’Arcivescovo Angelo Raffaele Panzetta, la comunità diocesana si prepara a un momento di profonda comunione e invocazione, proprio alla vigilia della Solennità di Ognissanti.

Accogliendo l’invito del Pontefice, che ha fatto della pace una delle priorità del suo magistero, la Chiesa di Lecce ha organizzato un evento di preghiera: venerdì 31 ottobre, alle ore 19.45, con partenza da Piazza Duomo e arrivo presso la Basilica del Rosario.

Da Piazza Duomo, dopo aver attinto il simbolo della luce dal Cero Pasquale, si snoderà la suggestiva processione “Aux Flambaux”. Un cammino di fede illuminato, che simboleggia la luce della speranza e della preghiera che avanza.

Il culmine del rito sarà raggiunto presso la Basilica del Rosario, dove l’Arcivescovo Panzetta guiderà la preghiera mariana. Un momento centrale, che affida l’intenzione universale della pace all’intercessione della Vergine Maria.

Per favorire la partecipazione e la comunione spirituale, anche per chi non potrà essere presente fisicamente, l’Ufficio Liturgico Diocesano, guidato da Don Mattia Murra, ha predisposto un apposito sussidio. Questo strumento è pensato per unire tutta la comunità diocesana in un’unica voce di preghiera, realizzando pienamente lo spirito di comunione richiesto dal Santo Padre.