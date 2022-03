“Stili di vita e promozione della Salute”, La Asl di Lecce aderisce al progetto europeo Gatekeeper

L’Azienda Sanitaria Locale di Lecce parteciperà, insieme ad Asl Andria-Barletta-Trani e quella di Taranto, al Progetto europeo Gatekeeper dedicato alla pre-adesione alla Linea di intervento 1 – Studio osservazionale a bassa complessità “Stili di vita e promozione della Salute”.

L’iniziativa in Puglia è coordinato da AReSS regionale, è finanziato dall’Unione Europea e coinvolge 43 partner tra multinazionali delle ICT, Enti di Ricerca, soggetti pubblici del settore Salute, imprese innovative.

Si tratta del più ampio studio mai realizzato in Italia per la valutazione dell’utilità di telefoni cellulari di ultima generazione associati ad app dedicate alla promozione di corretti stili di vita negli over 55 e per il monitoraggio, realizzato per la prima volta, del loro rapporto costo-efficacia.

Possono partecipare gli over 55, senza patologie conclamate, residenti da almeno 6 mesi nella provincia di Lecce. Verranno coinvolti in tutto 10.000 pugliesi.

I cittadini partecipanti dovranno scaricare sul proprio cellulare una applicazione Samsung tramite la quale riceveranno con cadenza quotidiana messaggi che li orienteranno nell’assunzione di stili di vita salutari.

Un “allenatore virtuale” provvederà a portare alla loro attenzione una selezione di contenuti e risorse realizzate da fonti autorevoli che li motiveranno, per esempio, a mantenersi il più possibile in movimento, a mangiare frutta e verdura in quantità adeguata, a mantenere i migliori cicli veglia-sonno.

Il Pilota Puglia coinvolge un ampio numero di organizzazioni ed Enti territoriali che, a diverso titolo, sono impegnati per migliorare la qualità della vita dei cittadini pugliesi.

Il progetto verrà presentato a Lecce venerdì 25 alle ore 10 nell’Aula Magna dell’Ecotekne Pal. R2 in collaborazione con le categoria pensionati Spi Puglia con Auser Fnp Puglia con Anteas Uilp Puglia con Ada.

Per ragioni legate all’emergenza Covid parteciperanno all’evento delegazioni delle organizzazioni sindacali.