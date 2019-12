Tutto pronto per la Focara 2020, ecco il programma completo del giorno del fuoco

Parte ufficialmente il conto alla rovescia per uno degli eventi più spettacolari e più attesi di tutto l’anno, a pochi giorni di distanza dalla Festa della Vite che aveva inaugurato i preparativi. Si è conclusa la conferenza stampa di presentazione della Focara di Novoli che verrà accesa il prossimo 16 gennaio, con un programma denso e ricco di sorprese per l’edizione 2020. Presenti all’evento, tra gli altri, l’assessore regionale Loredana Capone, il Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e Marco De Luca, sindaco di Novoli.

Saranno i fuochi d’artificio a coronare la Focara d’inizio anno, un’esplosione colorata con effetti luminosi e sonori che daranno luce all’opera di architettura contadina, la più grande del bacino del Mediterraneo, quella in onore di Sant’Antonio Abate. È proprio dalla fusione tra la maestria di chi lavora la terra e l’arte pirotecnica che nasce un nuovo linguaggio di comunicazione e di condivisione, il fuoco buono di Puglia.

Per la prima volta, infatti, saranno presenti nel comune salentino le delegazioni di San Marco in Lamis con le fracchie, i fuochi che indicano la strada sul Gargano nella notte del Venerdì Santo, e di Castellana Grotte con le fanòve, che da 329 anni accendono il cielo della Puglia nella notte dei festeggiamenti in onore della Madonna Dell’Avetrana. L’obiettivo chiaro: il riconoscimento dei tre poli del fuoco pugliesi da parte dell’Unesco. Rito e magia, tradizione e modernità tornano ad intrecciarsi per celebrare la Rete dei Fuochi di Puglia, un attrattore turistico per la regione per la stagione invernale.

Il programma

Saranno giorni ricchi di appuntamenti e di sorprese per i visitatori che da tutto il Salento si recheranno a Novoli in occasione della Focara. Si parte il 15 gennaio al teatro comunale, dove, ospite di Focara Off sarà lo spettacolo dedicato a Franco Califano, con Claudia Gerini e Solis String Quartet dal titolo “Qualche estate fa. Vita, poesia e musica”. L’incasso della serata sarà devoluto in beneficienza alla Caritas.

Per il 17 gennaio, invece, si continua con il concerto della band Nidi d’Arac, il gruppo musicale salentino che porterà sul palco le ultime tendenze fra afrobeat e afrotrap, le canzoni del Sud Italia e l’immancabile pizzica elettronica.

Il 18 gennaio, invece, è la volta dei gruppi di riproposta popolare, da Grippo Folk 200, I scianari a Fabbrica Folk e Taranta Arneo.

Tantissimi gli eventi previsti, invece, per il 16 gennaio, vero e proprio giorno del fuoco. Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento con Incipit festival letterario che ospiterà la cerimonia di premiazione del Nabokov, il premio che sarà conferito a Pino Scaccia, inviato del Tg1. Al teatro comunale torna Focara comics con Lele Vianellom, mentre Focara Arte ospiterà la mostra di immagine sacre del Patrono Sant’Antonio Abate, provenienti dal British Museum.

Anche per l’edizione 2020 non mancherà il progetto Focara Food, promosso dal Comune di Novoli. Con il coordinamento di Confindustria Puglia-filiera agroalimentare, sarà allestito un villaggio di 4 padiglioni che offriranno prodotti tipici regionali e appuntamenti di show cooking.