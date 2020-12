Vaccino, si parte! Oggi le prime dosi anche a Lecce: ecco a chi e dove

Il tanto atteso V-Day è arrivato. Oggi, in contemporanea in tutta Europa, saranno eseguite le prime operazioni di vaccinazione anti-covid. Una data attesa 10 mesi, una luce concreta in fondo al tunnel della pandemia globale.

Le prime dosi che saranno inoculate, come noto, sono quelle prodotte dalla Pfizer-Biontech: i primi 9.750 flaconi destinati all’Italia sono giunte ieri a Roma, scortate dalle Forze dell’Ordine. Dosi destante in prima battuta all’ospedale Spallanzani della capitale, ma anche nel resto del Paese.

Anche in Puglia l’attesa è tanta. Sono 505, come spiegato dall’Assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco, le dosi destinate alla regione per il Vaccine Day. Dosi giunte all’hub del Policlinico di Bari e che sono state immediatamente distribuite nei punti di vaccinazione delle sei province: 105 in quella di Bari e 80 in tutte le altre. I primi vaccini, come da indicazioni della Protezione Civile Nazionale, saranno destinate agli operatori sanitari e agli ospiti delle Rsa.

A Lecce la ASL locale ha predisposto un programma meticoloso per la prima giornata di vaccino. Resi noti anche i nomi delle prime persone che riceveranno l’iniezione. Di seguito il programma completo.

Ore 10-10.30 arrivo del vaccino (80 dosi) presso il Centro vaccinale di Lecce (ex P.O. V. Fazzi -Cittadella della salute P.zza Bottazzi) dove verranno vaccinate le prime tre persone della ASL Le: il Direttore generale della ASL Le, il Presidente dell’Ordine dei Medici, un medico delle Usca. A seguire verrà vaccinata una rappresentanza del personale addetto alla vaccinazione, degli operatori addetti all’esecuzione dei tamponi e dei MMG/PLS, USCA.

Successivamente 3 quadre di operatori sanitari vaccinatori si muoveranno verso queste destinazioni:

Squadra n° 1:

Presidio Ospedaliero “Dea-Vito Fazzi” di Lecce per vaccinazione rappresentanza operatori sanitari di: U.O. Malattie Infettive, Terapia Intensiva Covid, Pneumologia post-Covid, Serv. Laboratorio analisi, SEUS 118, Serv. Pronto Soccorso.

RSA “Crispino-Marangi” Lecce (ISPE) per vaccinazione: rappresentanza operatori sanitari ed Ospiti.

Squadra n° 2:

Presidio Ospedaliero “Santa Caterina Novella” di Galatina per vaccinazione: rappresentanza operatori sanitari di U.O. Malattie Infettive, U.O. Medicina Covid, Serv. Laboratorio analisi, Serv. Pronto Soccorso.

Squadra n° 3:

P.O. “Card. Panico” di Tricase per vaccinazione di rappresentanza operatori sanitari: U.O. Terapia Intensiva, Serv. Laboratorio analisi, Serv. Pronto Soccorso.

RSA “Euritalia” Montesardo per vaccinazione: rappresentanza operatori sanitari ed Ospiti.