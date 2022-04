In Piazza Sant’Oronzo per difendere i diritti degli animali, l’evento di protesta dopo la morte di Pierluigi

Ha fatto indignare il gesto brutale del 40enne che ha ucciso a suon di calci il gatto Pierluigi, la mascotte del centro storico di Lecce. In segno di protesta, nel pomeriggio di oggi alle 16:30, si svolgerà una manifestazione per inasprire le pene di chi maltratta gli animali. L’incontro, organizzato e promosso da Enrico Rizzi, attivista per i diritti e la tutela degli animali, è previsto a Piazza Sant’Oronzo.

I fatti

Negli scorsi giorni, un uomo aveva dato la caccia al povero gatto, coccolato e amato da tutti nel quartiere, e l’aveva aggredito a suon di calci. In due minuti e mezzo, il povero animale è stato ucciso. L’azione brutale era stata immortalata da un video poi fatto circolare sui social per cercare di dare un nome all’uomo presente nelle immagini.

«Lo troveremo», aveva promesso il Sindaco, Carlo Salvemini. Non ci è voluto molto, dato che l’uomo era poi balzato agli onori della cronaca per aver aggredito medici e infermieri del Pronto Soccorso dove era stato accompagnato. Alla fine il 40enne, sloveno, è stato espulso.