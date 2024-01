Interventi di riforestazione nel Salento, La Provincia di Lecce aderisce al protocollo “Mosaico Verde”

Individuare aree idonee per interventi di riforestazione nel Salento: il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva e il consigliere delegato ad Ambiente, Paesaggio, Parchi, Riforestazione Fabio Tarantino chiamano a raccolta i sindaci del Salento.

Domani, giovedì 11 gennaio, alle ore 11, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini a Lecce, si svolgerà infatti l’incontro per illustrare agli amministratori dei Comuni salentini le iniziative avviate e definire, in maniera puntuale, le azioni e gli interventi condivisi da intraprendere.

Nell’occasione si terrà la firma e la presentazione ufficiale del Protocollo di adesione della Provincia di Lecce a Mosaico Verde, la Campagna nazionale per la forestazione di aree urbane ed extraurbane e la tutela di boschi, ideata e promossa da AzzeroCO2 e Legambiente. Attraverso l’adesione a questa importante iniziativa, la Provincia di Lecce intende sostenere processi di rinaturalizzazione di aree verdi che necessitano di interventi di ripristino ambientale, con l’obiettivo di riqualificare il verde urbano, mitigare le emissioni inquinanti e contribuire al recupero di ecosistemi a rischio.

All’incontro, inoltre, presenteranno le attività sviluppate sul territorio salentino i referenti dell’Agenzia Regionale Attività Irrigue e Forestali (Arif) e Fondazione Sylva, soggetti con i quali la Provincia di Lecce ha già sottoscritto protocolli d’intesa che hanno permesso la riforestazione di alcune aree di proprietà.

“La Provincia Lecce, in quanto Ente pubblico, ha il compito istituzionale di promuovere la diffusione di un maggior senso di responsabilità e rispetto nei confronti della sostenibilità e dell’ambiente, sia con interventi diretti, sia con azioni che coinvolgano anche gli Enti Locali”, scrivono il presidente della Provincia Stefano Minerva e il consigliere provinciale Fabio Tarantino nella nota di invito ai sindaci.

“In particolare, la Provincia ha la volontà di rafforzare il proprio impegno per la sostenibilità ambientale, adottando strategie e azioni di forestazione finalizzate all’incremento degli spazi verdi e a una migliore gestione degli stessi, con l’obiettivo di favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, riducendo la propria vulnerabilità ai rischi di allagamento, dissesto idrogeologico, aumento delle isole di calore, ecc.

Proprio affinché i progetti intrapresi non rimangano iniziative estemporanee, occorre il coinvolgimento di tutti i Comuni, in modo che vengano individuate aree idonee potenzialmente adatte per avviare interventi di riforestazione”, concludono.