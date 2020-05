Porto Cesareo inizia a programmare il futuro, partiti i lavori di pulizia delle spiagge

Ancora non si sa quando e come ripartirà la stagione turistica in Salento, come in tutto il resto d’Italia d’altronde, ma nonostante questo interrogativo sono tante le località rivierasche del territorio che si stanno mettendo al lavoro per presentarsi ai turisti in gran spolvero.

Tra queste Porto Cesareo, dove, anticipando i tempi, circa un mese fa gli operatori del comparto hanno dato il via a una serie di prove per predisporre al meglio ombrelloni e lettini nei lidi a una distanza tale che possa essere compatibile con le prescrizioni di medici ed esperti.

Nella giornata di ieri, poi, a qualche giorno dall’avvio della fase 2, ha preso il via l’operazione di pulizia delle spiagge.

“Giornata uggiosa e ventosa oggi, non proprio primaverile, ma come dicevo qualche giorno fa è ora di pensare a come riprogrammare il futuro partendo dalla pulizia e sistemazione del territorio”, ha affermato il Sindaco Salvatore Albano.

“Sono in corso – prosegue – i primi interventi di pulizia delle spiagge.

Cerchiamo, in questo modo, di recuperare il lavoro sospeso durante i mesi della ‘prima fase emergenziale’ per mettersi in carreggiata con il programma annuale di pulizie spiagge.

La prossima settimana inoltre, vista la gara in corso, dovrebbero iniziare i lavori di sistemazione dei basoli e dei muretti a secco distrutti dalla mareggiata di novembre scorso su tutto il litorale.

Inoltre provvederemo allo sgombro della sabbia che il vento durante l’inverno ha sparso per le vie.