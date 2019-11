Pontile e muri crollati, barche trascinate via dal vento: Porto Cesareo fa la conta dei danni del maltempo

A poco più di 24 ore di tempo dall’ondata di maltempo, caratterizzata da pioggia e fortissime raffiche di vento, il Salento fa la conta dei danni.

Tantissime le zone colpite dalla burrasca, soprattutto nell’arco jonico del territorio, laddove si registrano i danni maggiori.

A farne le spese, soprattutto, a Porto Cesareo, è qui, infatti che si è abbattuta una tromba d’aria che ha creato non pochi problemi e danni alla località rivierasca.

A essere maggiormente colpito il porto turistico, dove si sono verificati crolli del pontile e dei muretti di recinzione.

Ad avere la peggio, però, un attracco sulla darsena che è stato trascinato via dalle fortissime raffiche e dal mare in burrasca, portando via con sé i natanti attraccati.

Molte imbarcazioni sono finite sul molo, altre nella zona dove si trova il parco giochi ad alcune centinaia di metri di distanza.

Non solo. Molti muri, infatti, non hanno resistito e sono crollati, mentre, in alcune zone della cittadina, si è sollevato l’asfalto.

A subire le conseguenze del maltempo anche diverse attività ricettive che hanno visto gravemente danneggiate le proprie strutture.