Il pasticciotto conquista il Texas, un “pizzico” di Salento nella puntata di Little Big Italy

Sarebbe impensabile immaginare un cowboy in sella al suo cavallo che addenta una delle delizie simbolo del Salento. E sarebbe altrettanto strano pensare che il pasticciotto abbia letteralmente conquistato i cuori e i palati dei Texani, dall’altra parte dell’Oceano Atlantico. Protagonista di una puntata di Little Big Italy, andata in onda lo scorso 23 marzo, è proprio il pasticciotto leccese che da qualche anno è diventato famoso a Dallas in Texas.

Un successo assoluto per il pasticciotto salentino che oltreoceano fra breccia nelle abitudini degli americani e porta con sé la storia e la tradizione della sua casa. Non poteva di certo mancare proprio il dolce tradizionale salentino nel programma condotto da Francesco Panella, noto ristoratore romano e ambasciatore dei sapori mediterranei. Ogni episodio di Little Big Italy è dedicato alle città nel mondo dove ristoranti italiani hanno fatto fortuna, grazie al coraggio e all’intraprendenza di cuochi e ristoratori che esportano quanto abbiamo di più prezioso: la tradizione culinaria.

La storia del Pasticciotto di Dallas, Texas

Palmieri Cafe, la pasticceria dove si può comprare il dolce salentino, ha un nome che non fa mistero delle sue origini. Il suo proprietario, infatti, Corrado Palmieri, viene da Galatina e per molti anni ha lavorato nel mondo della Finanza. È da una sua idea che nasce una caffetteria semplice e senza compromessi, che porta il Salento all’estero senza tradire le sue origini. Il logo di questo del Palmieri Cafe è una ballerina di pizzica, la danza popolare del Salento.