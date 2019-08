La bellezza di Belen e del Salento ‘pizzicano’ il pittore Giuseppe Bartolomei. Ecco il quadro

Non solo musica. Intorno alla Notte della Taranta che andrà in scena sabato 24 agosto, come ormai tradizione vuole, accanto all’ex Convento degli Agostiniani c’è molto di più. Anche arte. Quella firmata dal pittore romano Giuseppe Bartolomei che “stregato” dal Salento, dalla sua storia e dalle sue tradizioni, ha deciso di dedicare a questa terra un dipinto che racchiuda i “simboli” del territorio. Ad ispirarlo è stata anche la bellezza di Belen Rodriguez che insieme al marito Stefano De Martino condurrà il backstage dell’evento più atteso delle state, in onda su Rai2.

Un quadro di arte contemporanea in cui si mescolano la bellezza della showgirl argentina e quella, altrettanto indiscussa, del Salento, con la sua luce e i colori della tradizione popolare, prima fra tutte la pizzica.

Salento e Belen, un binomio non impossibile per Bartolomei

L’artista che dipinge con una tecnica mista, utilizzando anche il caffè e la frutta, a fine giugno aveva allestito una mostra a Lecce. E proprio in quell’occasione, osservando da vicino i colori e luce di questi luoghi e scoprendo anche il fascino della pizzica, ha trovato l’ispirazione per realizzare “di getto” un dipinto che potesse unire il Salento a Belen.

Ne è nato un quadro realizzato con una tecnica molto singolare. L’artista Bartolomei ha dipinto su una tela una serie di colori molto accesi, ispirandosi ai colori delle zagareddhre, i nastri colorati che venivano utilizzati per decorare i tamburelli durante i riti coreutici, diffusi ancora oggi a Torrepaduli durante i festeggiamenti in onore di San Rocco. Su questa base di colori intensi, ha ridipinto la tela con stucco bianco, di un bianco candido come le tipiche case di calce salentine. Il risultato è di grande effetto: un tripudio di sfumature su cui si nota una figura stilizzata: una pizzicata.

Insomma, il quadro del pittore romano è un libro da sfogliare, su cui leggere la storia del Salento.