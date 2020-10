Mascherina obbligatoria all’aperto, ma non sempre. Nel dubbio portatela in tasca

Il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non è ancora stato firmato, ma già si sta discutendo sull’obbligo di indossare la mascherina all’aperto valido fin da subito, ma «solo in prossimità di altre persone non conviventi» e non «sempre e comunque» come si era pensato. Che significa? Che ci sono dei momenti e dei luoghi in cui si può togliere il dispositivo di protezione.

Se usciamo a fare una passeggiata in un luogo poco frequentato o isolato non è necessario indossarla, ma bisognerà metterla sul volto, coprendo bocca e naso, in caso contrario, incrociando una persona che cammina sullo stesso marciapiede, ad esempio. La differenza sta nella folla, in quegli assembramenti considerati “pericolosi” per la diffusione del virus o nella solitudine. Nel dubbio, meglio non lasciarla mai a casa, ma averla sempre in tasca a portata di mano visto anche le sanzioni previste – da 400 a 1.000 euro – per chi non rispetta la regola.

Inutile dirlo che si è aperto un dibattito sulla parola «prossimità» così come sulle altre eccezioni previste: potranno non indossare i dispositivi di protezione i bambini sotto i sei anni e i soggetti con patologie e disabilità non compatibili con l’uso della mascherina, ma anche chi fa attività sportiva. Dovrà indossarla, invece, chi fa attività motoria. Anche in questo caso campo aperto all’interpretazione. Anche chi guida i monopattini può non indossare la mascherina fino a quando non scende dal mezzo perché a quel punto va usata.

Forse – se il testo resterà quello circolato in queste ore – bisognerà fare chiarezza per evitare le polemiche scoppiate in pieno lockdown. Anche perché la mascherina, così come la distanza di sicurezza, è uno strumento importante per evitare la diffusione del Coronavirus in attesa del vaccino.

Quando va indossata la mascherina?

Ricapitolando: quando si esce di casa bisogna sempre avere con sé la mascherina che va “usata“ in base alla gente presente in strada. Terra, terra bisogna indossarla sempre, a meno che non ci si trovi in un luogo isolato. Va infossata se in auto ci sono amici, non se si viaggia con i congiunti. Non si usa in bicicletta e in caso attività sportiva. Diversa, come ha precisato il Viminale, è l’«attività motoria» che prevede l’obbligo della mascherina. Anche durante una passeggiata bisogna indossarla a meno che non si stia in un posto isolato. Tutto chiaro?