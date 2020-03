Raccolta fondi “Un Caffè per gli Ospedali di Lecce e Provincia”: consegnate le somme all’ASL Lecce

Sono state consegnate ieri all’ASL Lecce, con un atto pubblico, le somme ricavate dalla raccolta fondi “Un Caffè per gli Ospedali di Lecce e Provincia”. La gara di generosità, a cui hanno preso parte migliaia di utenti Facebook, ha consentito di raggiungere e superare un primo traguardo fissato alla cifra di 60 mila euro, arrivando poi con i 98. 041,32 euro a sfiorare 100 mila euro di somme donate.

Agli Ospedali dell’Azienda Sanitaria Locale di Lecce è stata trasferita con bonifici bancari la somma di 94.765,24 euro, al netto delle tasse e dei costi per l’elaborazione, pari a 3.276,08, trattenuti alla fonte da Facebook.

Alla raccolta fondi lanciata da sei giovani salentini hanno preso parte 5706 “amici virtuali” che hanno consentito di centrare l’obiettivo.

Il sogno di essere concreti

Eugenio Galiotta, Lorenzo Costantini, Francesco Vitto, Federico Zacheo, Floriana Giurgola e Marcello Zacheo: giovani professionisti, ragazzi determinati.

L’emergenza CoViD-19 li ha trasformati in sognatori speciali. Il sogno? fare qualcosa di concreto per la sanità del Salento.

Quella che stiamo vivendo è la più grave crisi sanitaria dal dopoguerra. La situazione è critica in tutto il mondo e lo è anche negli ospedali del Salento.

Il virus SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2) ha prodotto, infatti, la rapida diffusione di CoronaVirus Disease 19 (o CoViD-19) la terribile epidemia, diventata ben presto pandemia, che sta mettendo a dura prova soprattutto i sistemi ospedalieri.

I 6 giovani amici, alcuni di essi medici nelle corsie dei nostri ospedali, si sono sentiti in prima linea, chiamati a dare il proprio contributo in un momento di difficoltà.

Il tempo di un incontro in video-chat è stato sufficiente per decidere che non sarebbero rimasti con le mani in mano.

Scelgono la piattaforma di Facebook, il social più seguito, e il 10 marzo, danno il via alla raccolta fondi “EMERGENZA COVID19 – Un Caffè per gli Ospedali di Lecce e Provincia”.

Sulla bacheca scrivono: “Ci prepariamo ad affrontare un’emergenza sanitaria senza precedenti ed abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti.”

Il cuore grande dei salentini ha fatto il resto.

In tantissimi hanno partecipato a questa gara di solidarietà. Anche chi, per lavoro o altro, vive lontano dal Salento ha fatto sentire la propria vicinanza. Semplici cittadini e personaggi famosi. Tutti accanto a Lorenzo, Eugenio, Francesco, Federico, Floriana e Marcello anche quando è stata alzata l’asticella e si è deciso di puntare a cifre più ambiziose.

Una settimana fa è stata chiusa la raccolta fondi e ieri si è chiuso finalmente il cerchio e dopo aver superato anche i cavilli burocratici, sono stati effettuati i bonifici delle somme all’ASL Lecce.

Lo hanno comunicato i ragazzi attraverso un post di ringraziamento su Facebook, allegando i documenti di pagamento, per maggiore trasparenza e chiarezza.

Sulla bacheca si legge:

“Si può essere felici anche mangiando un cibo molto semplice, bevendo acqua pura e avendo come cuscino unicamente il proprio braccio ripiegato. La Semplicità, pensiamo sia stata questa la chiave del successo dell’iniziativa oltre che la trasparenza e la naturalezza. Principi fondamentali che in questi giorni difficili, riaffiorano sempre più in ognuno di noi. Con i documenti che vi alleghiamo in questo post vi vogliamo semplicemente mostrare e certificare l’avvenuta consegna all’ASL di Lecce, dell’intero importo ricavato dalle vostre donazioni, con la speranza di essere quanto più trasparenti nei vostri confronti, ringraziandovi ancora una volta per la fiducia. Siamo riusciti grazie alle segnalazioni dei Primari di vari reparti e insieme alla collaborazione di alcuni Dirigenti ASL, ad individuare ciò che è più urgente reperire in questo momento di piena emergenza. Vi assicuriamo che continueremo a lavorare per monitorare e seguire da vicino i progressi futuri.”

Una bella storia, come ce ne sono tante. Storie che in questo momento difficile ci fanno ben sperare. Raggi di luce, oltre la coltre di nubi.