Tanta grinta e voglia di fare: Isabel e la sua passione per il motocross, l’unica ragazza nel suo team

Nasce da una passione sfrenata la voglia di salire in sella ad una moto, una passione che la giovane Isabel Micelli di Merine porta con sé sin da quando era piccolina. Il motocross non è tra i sogni di moltissime ragazze, eppure Isabel non ha dubbi su quello che le piace fare: correre sulla sua moto da cross. A fare da complice sicuramente anche la famiglia: il papà e la mamma, infatti, sono entrambi motociclisti e Isabel è cresciuta con le moto tutte intorno a lei.

Arrivata a 15 anni, la giovanissima Isabel pratica questo sport da ormai un anno e dopo tanti sacrifici, racconta alla redazione di Leccenews24, è arrivata la sua prima moto. “Dopo tanti allenamenti – racconta – ho fatto il primo salto e ho capito quale era il mio obiettivo: impegnarmi tanto, mettermi in competizione e diventare una crossista”.

In questo momento Isabel è l’unica ragazza che fa parte del team Mg Racing dove la giovane appassionata di moto da cross sta apprendendo tecniche di guida. Del suo team parla come di una seconda famiglia: sono i suoi compagni, infatti, a darle supporto morale e psicofisico.

“Amo il rumore della moto e la sensazione dell’acceleratore prima di ogni partenza”. La speranza per il futuro è quella di partecipare al prossimo campionato dopo tutte queste restrizioni.

Anche la piccola sorellina Giorgia ha da poco iniziato a praticare questo sport, con lo stesso entusiasmo della sorella maggiore. Solo 13 anni ma le idee molto chiare: “anche io voglio andare veloce come mia sorella. La sera, prima di andare a letto, ci lanciamo sfide ma solo dopo che Isabel mi ha dato alcuni consigli utili. Andare in moto ed incontrare il team è la cosa più bella del fine settimana”.

Non resta che fare un grande in bocca al lupo ad Isabel e a Giorgia!