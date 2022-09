Polo Pediatrico del Salento, a fine settembre il bando dei servizi di ingegneria per la realizzazione

Sarà pubblicato a fine settembre il bando per l’affidamento dei servizi di ingegneria per la realizzazione del progetto definitivo del Polo Pediatrico del Salento.

È una delle novità emerse durante l’incontro tenutosi oggi nella Direzione generale della Asl Lecce tra il Commissario Straordinario Stefano Rossi, l’Area Gestione Tecnica di “Via Miglietta” e l’Associazione Tria Corda, capofila del progetto.

All’imminente gara di progettazione si aggiungono i bandi per la Direzione dei Reparti dell’Area materno Infantile del Polo Ospedaliero Vito Fazzi, bandi propedeutici e necessari per la nascita del Polo.

Lo scorso luglio è stato pubblicato l’avviso per l’incarico quinquennale di Direttore medico di Struttura complessa di Neonatologia dell’Utin del Fazzi e a giorni sarà pubblicato quello per la Chirurgia Pediatrica. Due branche di rilevanza nevralgica a cui si aggiunge quella di “Pediatria generale, specialistica e neuropsichiatria infantile” bandita dall’Università del Salento per la Facoltà di Medicina dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Fazzi.

“Esprimo soddisfazione per l’impegno della Asl e per la strategia che abbiamo condiviso oggi. Sono fiducioso della formalizzazione del bando e del rispetto dei tempi”, ha commentato il Presidente di Tria Corda, Antonio Aguglia.

Passaggi, quello della gara per la progettazione e quello del reclutamento delle Direzioni dei tre Reparti, che segnano nella tabella di marcia un punto di svolta: “Sulla base dello studio di fattibilità tecnico-economico approvato, procediamo celermente verso il bando di progettazione con cui saremo in grado di dare una casa e degli ottimi clinici a un progetto lungimirante e dalle basi solide come il Polo Pediatrico”, ha dichiarato il Commissario Rossi. “Stiamo facendo del nostro meglio per accelerare i diversi passaggi utili alla realizzazione del Polo pediatrico che, auspico, sarà uno dei primi tasselli di buona sanità della sinergia tra Facoltà di Medicina e Asl”.