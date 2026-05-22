Sanità nella Puglia, nominati i nuovi Direttori Generali delle Asl

Il Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro ha presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa ufficiale, i nuovi Direttori Generali delle Aziende sanitarie locali (ASL), degli IRCCS e delle Aziende ospedaliero-universitarie del territorio.

Le nuove nomine non sono un semplice avvicendamento burocratico, ma rappresentano un passaggio altamente strategico nel percorso di riorganizzazione e rafforzamento del sistema sanitario regionale avviato negli ultimi mesi. Gli obiettivi messi sul tavolo dalla presidenza sono chiari e stringenti efficienza amministrativa e ottimizzazione della macchina pubblica; sostenibilità economica dei bilanci sanitari; innalzamento della qualità dei servizi erogati ai cittadini e abbattimento delle liste d’attesa, la vera priorità per la sanità pugliese.

“Con queste nomine puntiamo a dare una nuova accelerazione alla sanità pugliese, mettendo al centro le competenze per rispondere con prontezza ai bisogni di salute dei nostri cittadini”, ha sottolineato il Presidente durante l’incontro con i giornalisti.

Le nuove nomine

Chi sono i nuovi Manager della Sanità pugliese?

Michelangelo Armenise è stato nominato all’Irccs di Castellana Grotte; Tommaso Stallone all’Irccs di Bari; Yanko Tedeschi, ex Direttore Amministrativo della Asl di Lecce, al Policlinico di Foggia; Vito Bavaro all’Asl di Taranto; Gianluca Capochiani Asl Lecce; Tiziana Di Matteo all’Asl di Foggia; Alessandro Di Bello all’Asl Bat.

Il nuovo direttore generale dell’Asl di Brindisi sarà nominato nelle prossime settimane, in quanto non è ancora scaduto il mandato dell’attuale dg Maurizio De Nuccio.