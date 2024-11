Riaperto il cantiere di Piazza Libertini nella zona tra il Teatro Apollo e via Trinchese

“Abbiamo liberato dalla recinzione un’altra parte importante di piazza Libertini – è la zona compresa tra il Teatro Apollo e via Trinchese. Abbiamo voluto accelerare i lavori quanto più possibile, in maniera da restituire ai cittadini questa porzione della piazza prima delle festività del Natale”, con queste parole il il vicesindaco, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lecce Roberto Giordano Anguilla, ha commentato la riapertura di una tratto di Piazza Libertini, chiusa per lavori da diverso tempo.

“E’ un fatto molto importante – prosegue Anguilla – perché consentirà la fruizione di una parte centrale importantissima della città. Il prossimo step sarà il completamento degli interventi della parte confinante con via Cavallotti. Contiamo di portarlo a conclusione tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo.

Mi sembra giusto sottolineare il merito di quest’Amministrazione per aver ripeso i lavori in piazza Libertini, che erano fermi”.