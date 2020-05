Fase2, Emiliano risponde alle polemiche sulla riapertura dei parrucchieri: “Si riparte il 18 maggio”

Dopo l’Ordinanza Regionale emanata solo due giorni fa, non sono mancate polemiche da parte dei partiti di opposizione e chiarimenti da parte del Governatore della Puglia. A partire dal 18 maggio parrucchieri, estetisti e saloni di bellezza potranno riaprire a patto di seguire attentamente il protocollo messo a punto dal team di tecnici capitanati dal Prof. Lopalco ed in coerenza con le disposizioni nazionali.

A ribadirlo è stato proprio Michele Emiliano in un video su facebook per rispondere agli attacchi dei partiti di opposizione che hanno accusato l’ordinanza di essere solo uno “spot pubblicitario”. A 24 ore dalla precisazione affidata ad una nota stampa con cui era sembrato che il presidente della Puglia facesse un mezzo passo indietro, l’ordinanza resta in vigore e “dispiegherà i suoi effetti a partire dal 18 maggio in coerenza con i provvedimenti nazionali che saranno adottati nei prossimi giorni e, soprattutto, nel pieno rispetto dei protocolli per la sicurezza dei lavoratori che saranno indicati dalle linee guida disposte dal Comitato Tecnico Scientifico e dall’Inail per ciascuna attività”.

Non è bastata, però, la precisazione da parte di Michele Emiliano a placare gli animi dell’opposizione. “Non so che cosa sia successo ieri – ha esordito su facebook oggi – però, il 18 maggio parrucchieri, estetisti, barbieri, saloni di bellezza riapriranno” in Puglia “tutti, regolarmente come previsto”.

Tutto grazie al lavoro svolto dalla “Regione Puglia con i rappresentanti del settore e il prof Lopalco. Un lavoro fatto mantenendo sempre un dialogo con il Governo nel massimo rispetto istituzionale, come tutti gli aspetti di questa emergenza”. “Io sono abituato a poche chiacchiere e molti fatti. In questo caso i fatti corrispondono ad atti pubblici, chiari e ufficiali. Il 18 maggio tutti i centri di estetica e acconciatura pugliesi potranno riaprire nel rispetto delle prescrizioni della mia ordinanza”.

“Evidentemente – conclude – qualcuno ha tentato di scatenare addosso alla Puglia il governo, facendogli intendere che noi stavamo facendo una cosa imprudente. Invece non è così”.