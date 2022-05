Onorificenze di Cavaliere della Repubblica, il 2 giugno al Teatro Apollo l’ambito riconoscimento. Premiata la prof.ssa Serena Rizzato

Il Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ha conferito con un proprio decreto alla professoressa Serena Rizzato il diploma dell’onorificenza di Cavaliere. Un riconoscimento importante quello conseguito dalla docente salentina per la sua incessante attività nel sociale sempre al servizio di chi dalla vita ha avuto di meno e chiede aiuto. Sarà in buona compagnia, visto che il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica, altri salentini riceveranno il prestigioso riconoscimento in un evento organizzato dal Prefetto di Lecce Maria Rosa Trio.

Le onorificenze saranno consegnate al Teatro Apollo il 2 giugno

La cerimonia di consegna dell’ onorificenza si terrà il 2 giugno, alle ore 10.15, presso il Teatro Apollo di Lecce. In occasione della Festa della Repubblica, infatti, dopo la deposizione di una corona in forma solenne presso Piazza Italia, conosciuta dai leccesi come piazza del Monumento ai Caduti, alle ore 9.30, le autorità civili, militari e religiose si sposteranno al Teatro Apollo per la consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana ai cittadini salentini.

Tra questi, come detto, anche Serena Rizzato, presidente onoraria dell’Associazione Pronto Soccorso dei Poveri che nei mesi bui e difficili della pandemia, quando molti salentini -e non solo salentini- avendo perso il lavoro non riuscivano a mettere insieme il pranzo con la cena, è stata incessantemente impegnata in attività di beneficenza per garantire qualcosa da mangiare a chi non sapeva come fare a sopravvivere.

“Una donna determinata, generosa, con il cuore che batte sempre per il prossimo – scrive in una nota Tommaso Prima, presidente dell’associazione di volontariato – . Nei mesi della pandemia abbiamo avuto modo di apprezzare la sua bontà. Tanti sono stati i cittadini che sono stati raggiunti dalla sua generosità che non si è esplicata solo nel dare, ma anche nell’organizzare insieme a noi tante, tantissime consegne. Siamo orgogliosi del riconoscimento che le ha tributato il Presidente della Repubblica”.

Serena Rizzato è un volto noto nel Salento. Sposata con Romualdo Corvino, nuora di Pantaleo Corvino, il direttore generale del Lecce tra i maggiori artefici della promozione dei giallorossi in Serie A, è impegnata nel sociale oltre a svolgere il ruolo di educatrice in un importante istituto del capoluogo salentino.

Tornando alla celebrazione per la consegna delle onorificenze, va detto che nell’occasione si terrà un intervento musicale a cura dell’Orchestra di Fiati del Conservatorio di Musica Tito Schipa di Lecce diretta dal maestro Francesco Murolo.