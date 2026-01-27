Rider a Lecce, oggi a Masseria Tagliatelle il tavolo di FeLSA Cisl Puglia per una “nuova comunità del lavoro”

Si terrà questo pomeriggio, alle ore 15.00 presso la Masseria Tagliatelle (Via del Ninfeo, Lecce), l’atteso convegno dal titolo “Il mondo dei riders: quali tutele e servizi per una nuova comunità del lavoro“. L’evento, organizzato da FeLSA Cisl Puglia, si preannuncia come un momento cruciale per ridisegnare i diritti dei lavoratori della gig economy nel territorio salentino.

L’obiettivo dell’iniziativa è ambizioso: trasformare la frammentazione del lavoro su piattaforma in una vera e propria comunità organizzata, partendo dall’ascolto diretto di chi, ogni giorno, percorre le strade cittadine.

Oltre l’algoritmo: i dati dello studio su 72 rider

Il fulcro del tavolo di confronto sarà la presentazione dei risultati di un focus group e di uno studio mirato che ha coinvolto 72 rider operanti a Lecce. L’indagine, che verrà sviscerata durante i lavori, mette in luce le reali priorità della categoria:

– La necessità di una maggiore sicurezza stradale;

– La richiesta di servizi di prossimità e punti di appoggio nel centro urbano;

– L’esigenza di tutele contrattuali solide e misure di welfare per contrastare l’isolamento e la precarietà.

Le voci della mobilitazione

L’incontro vedrà la partecipazione dei massimi esponenti locali e nazionali del sindacato.

“L’obiettivo è trasformare le istanze dei lavoratori in una piattaforma rivendicativa concreta,” anticipa Valentina Pascali, Segretario Regionale FeLSa Puglia. “I rider non sono solo algoritmi in movimento, ma, come abbiamo più volte ripetuto, lavoratori che meritano una rete di protezione sociale e servizi di prossimità nel cuore di Lecce.”

Il programma del pomeriggio

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Ada Chirizzi (Segretario Generale CISL Lecce). A seguire:

Introduzione: Valentina Pascali (FeLSA Puglia) e Gioacchino Manca (Referente Operativo Rider Sud Italia).

Interventi: Gianfranco Micchetti (Segretario Generale FeLSA Puglia) e Antonio Castellucci (Segretario Generale CISL Puglia).

Conclusioni: Il dibattito sarà chiuso dall’intervento di Daniel Zanda, Segretario Generale FeLSA Nazionale, che traccerà la linea della sigla sindacale per il futuro del settore a livello nazionale.

Una sfida per il futuro del delivery

L’appuntamento di oggi non sarà solo un momento di analisi teorica, ma un vero e proprio tavolo operativo. L’intenzione di FeLSA CISL è quella di gettare le basi per una nuova piattaforma contrattuale che renda il settore del delivery più sicuro, umano e integrato nel tessuto sociale della città.

L’appuntamento è dunque per le ore 15:00 a Masseria Tagliatelle, per iniziare a scrivere una nuova pagina dei diritti del lavoro digitale a Lecce.