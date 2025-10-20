A porto Cesareo ridotta l’Imu sui terreni edificabili

L'iniziativa il 26 ottobre. Sarà possibile, senza prenotazione e gratuitamente: effettuare un colloquio clinico con valutazione del rischio vascolare; misurare pressione, glicemia e peso e per i soggetti considerati “a rischio”, effettuare un ecocolordoppler dei vasi del collo e/o una visita cardiologica.

