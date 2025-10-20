A porto Cesareo ridotta l’Imu sui terreni edificabili

Con delibera di Giunta, l’amministrazione comunale di Porto Cesareo ha ridotto l’Imu sui terreni edificabili.
“Un segnale concreto di vicinanza ai cittadini e di attenzione alle difficoltà che molti hanno manifestato”, commenta il sindaco Silvia Tarantino – ma anche evidenza di un impegno preso e mantenuto, dopo un attento lavoro di squadra”.
Grazie al lavoro svolto per la Variante Generale del Piano Urbanistico Generale, adottata il 13 giugno scorso, si potrà ora alleggerire il peso fiscale per gli interessati, con le seguenti percentuali/zone.
Le zone interessate
-30% nei comparti C0/11, C0/5, C0/6, C0/7, C0/10, C2/2 valida per tutti gli anni non prescritti fino all’adozione della Variante:
-40% nei comparti C3/1, C3/2, C3/3, C3/4, C3/5, C3/6 valida per tutti gli anni non prescritti fino all’adozione della Variante;
-80% per le nuove aree indicate come CU 4.4 e CU 5.2 nella nuova Variante Generale a partire dall’adozione in Consiglio Comunale del 13/06/2025.
Per ulteriori chiarimenti, gli interessati potranno contattare e verificare i nuovi importi ridotti presso l’Ufficio Tributi.