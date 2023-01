Con la partita Lecce-Lazio, riparte il servizio “Stadio in Bus”

Tutto esaurito al Via del Mare per Lecce–Lazio, la partita di mercoledì 4 gennaio alle 16.30 che segna la ripresa del campionato di calcio di serie A.

Sono attesi circa 30mila spettatori dalla città, dalla provincia e oltre. A servizio dei cittadini che vorranno raggiungere lo Stadio con mezzi alternativi all’automobile, evitando traffico e stress, il Comune mette a disposizione diversi servizi tesi a ridurre l’impatto del traffico veicolare che l’evento sportivo produce sulla città e sul quartiere.

Dalle 13.30 sarà attiva la linea di trasporto pubblico “Stadio in Bus”, dedicata ai tifosi e messa a disposizione da Comune e Sgm. Da tre ore prima della partita gli autobus condurranno i tifosi allo Stadio attraversando ogni 15 minuti le fermate.

Le fermate

I mezzi della società di trasporto leccese effettueranno le seguenti fermate: Libertà-Roma, P.zza Palio, Libertà-S. Elia, Libertà-Cavoti, Libertà-Pepe, Via Del Mare, Imperatore Adriano-Gobetti, Palazzo di Giustizia, De Pietro, Calasso, Porta Napoli, Università, Porta Rudiae, Gallipoli-Diaz, Gallipoli-Lombardia, Gallipoli-Museo, Questura, Piazza d’Italia, Otranto-Paisiello, Otranto-Orsini del Balzo, Battisti.

Anche per chi giunge in auto dalla provincia sarà possibile parcheggiare nei pressi di delle fermate, dislocate in diverse zone della città, e salire a bordo. Il servizio riprende alla fine della partita, quando la linea “Stadio in bus” ripercorrerà il tragitto riaccompagnando i tifosi all’auto o nel proprio quartiere.

I titoli di viaggio sono acquistabili a 1 euro nelle agenzie convenzionate (tabaccherie, ricevitorie, giornalai.) e online tramite le app per smartphone myCicero, TicketAppy e DropTicket.

Inoltre è ancora possibile sottoscrivere l’abbonamento annuale al servizio al prezzo di 20 euro, valido su tutta la rete e sui mezzi del servizio nelle giornate delle partite casalinghe dell’US Lecce del Campionato di Serie A 2022-2023.

Per maggiori informazioni, basterà collegarsi al link apposito.