Lecce, conto alla rovescia per la gara con la Lazio. ‘Via del Mare’ già tutto esaurito

C’è voglia di calcio a Lecce, tanta voglia di calcio.

La lunga pausa per consentire di disputare i Campionati del Mondo e, certamente, i buoni risultati conseguiti dalla compagine di mister Marco Baroni, non da ultimo la vittoria contro il Varazdin del vicepresidente ed ex calciatore giallorosso Davor Vugrinec, hanno fatto sì che per la ripresa del massimo torneo, il 4 gennaio che vedrà capitan Hjulmand e compagni opposti alla Lazio, i biglietti dello stadio “Via del Mare” in occasione della sfida contro i biancocelesti, si polverizzassero nel giro di pochi giorni.

La società di “Via Colonnello Costadura”, infatti, ha comunicato che, a seguito dell’apertura della prevendita dei tagliandi validi per la gara, lo stadio risulta esaurito in ogni ordine di posto (compreso il settore Ospiti).

In considerazione delle numerose richieste pervenute, quindi, saranno messi in vendita, fino alla capienza massima autorizzata, tutti gli ulteriori posti solitamente inutilizzati (circa 1.500 a ridotta visibilità) di Tribuna Centrale Inferiore, Tribuna Est Inferiore, Curva Sud e Distinti.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 16:00 di oggi, sabato, 31 dicembre sul circuito abilitato Vivaticket (online e punti vendita abilitati).

Da segnalare, inoltre, che i minori fino al compimento del 6° anno di età avranno libero accesso.