Lecce-Varazdin 2-0, un Gonzalez sugli scudi chiude l’anno con una vittoria. Adesso testa alla Lazio

Dopo la sconfitta di Udine, questo pomeriggio i giallorossi sono scesi in campo nella sfida internazionale che li ha visti opposti al Varazdin, il cui vicepresidente è l’ex attaccante dei Salentini Davor Vugrinec.

Nell’ultima partita del 2022, prima della ripresa del Campionato contro la Lazio, mister Marco Baroni, per affrontare la compagine croata, opta per la formazione titolare allo scopo, certamente, di fare smaltire i carichi di lavoro accumulati in questi giorni di preparazione, un vero e proprio nuovo ritiro e di mettere minutaglie nelle gambe.

La formazione iniziale

Il Lecce si schiera, quindi, con il consueto 4-3-3 con: Falcone tra i pali; difesa composta da Gendrey, Baschirotto, Umtiti e Gallo; Blin, Hjulmand e Gonzalez in mediana; Strefezza, Colombo e Di Francesco a comporre il tridente d’attacco.

Il primo tempo

Dopo una fase di studio tra le due formazioni, al sesto i giallorossi vanno in vantaggio.

Giallorossi in vantaggio.

Al settimo della prima frazione, Gendrey prende palla e passa a Strefezza, l’esterno italo-brasiliano crossa per l’inserimento di Gonzalez, che di testa mette nell’angolino alla destra dell’estremo dei croati.

All’11mo occasionissima per i giallorossi. Traversone del solito Strefezza, il portiere avversario respinge sui piedi di Colombo che tira a botta sicura, ma la sfera viene respinta dall’estremo difensore.

Raddoppio giallorosso

Al 16mo secondo acuto per i salentini e per Gonzalez. Traversone in area croata, la difesa spazza via, Baschirotto recupera palla e la passa a Gonzalez, il canterano del Barcellona, arriva al limite dell’area, si libera e con un tiro a giro imprendibile, trafigge per la seconda volta Radosevic.

Al 38mo il tiro da 30 metri di Colombo va alle stelle. Al secondo minuto di recupero, buona occasione per Colombo, ma il portiere, con un colpo di reni riesce a respingere con i piedi, sul tiro dell’attaccante scuola Milan

Il secondo tempo

La ripresa si apre con un cambio nelle file del Lecce, fuori Baschirotto e dentro Tuia.

Secondo tempo a ritmi molto più bassi, con le due squadre che si limitano a qualche sportita in attacco, senza, però, dare l’affondo decisivo. Al 21mo Oudin – subentrato a Strefezza – prende palla, entra in area, si accentra e tira, ma sulla palla si distende senza problemi Radosevic. Al 30mo slalom in area di Peric e palla sull’esterno della rete. Al 36mo Listkowski da fuori manda di poco a lato. Al 41mo tocca a Gonzalez dalla distanza, mandare dio poco fuori.

Una vittoria forse scontata, senza mai rischiare minimante, anche se al cospetto di un avversario molto inferiore. A ogni modo è stato un buon allenamento in vista della ripresa del Campionato, buono per mettere in cascina ritmo e fiato. Adesso terminati gli impegni per il 2022 si ritorna con la testa al Torneo con la sfida contro la Lazio di Sarri.

Tabellino

U.S. Lecce: 30 Falcone, 6 Baschirotto (1 st Tuia), 9 Colombo (15 st Voelkerling), 11 Di Francesco (15 st Rodriguez), 16 Gonzalez (37 pt Askildsen), 17 Gendrey, 25 Gallo (31 Pezzella), 27 Strefezza (15 st Oudin), 29 Blin (31 st Bjorkengren), 42 Hjulmand (31 st Lemmens), 93 Umtiti; A disposizione: 1 Bleve, 21 Brancolini, 36 Samooja, 4 Cetin, 7 Askildsen, 13 Tuia, 19 Listkowski, 23 Björkengren, 28 Oudin, 31 Voelkerling, 77 Ceesay, 83 Lemmens, 97 Pezzella, 99 Rodriguez. Allenatore: M. Baroni

NK Varazdin: 21 Radosevic, 5 Stanic, 6 Puchlin, 7 Brodic, 9 Tekli, 11 Sego, 18 Kolaric ©, 20 Ba, 23 Pilj, 24 Stolnik, 30 Herrera. A disposizione: 12 Bulat, 3 Tezak, 4 Pellumbi, 13 Mitrovski, 14 Lusavec, 17 Ocvirek, 22 Elezi, 25 Urata, 26 Jelenic, 27 Peric, 28 Skaricic. Allenatore: M. Kovacevic

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Marcatori: 7 e 16 pt Gonzalez (L)

Note: prima dell’inizio della partita il Presidente Saverio Sticchi Damiani, ha consegnato un riconoscimento al Responsabile dell’Area Tecnica Pantaleo Corvino per le sue 600 partite in Serie A e all’ex calciatore dei giallorossi Davor Vugrinec per le sue presenze con la casacca dei salentini spettatori 5.668 angoli 3-1 per il Lecce recupero 2 pt 5 st