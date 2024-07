Saldi in bus, a Lecce biglietti gratis per ‘dedicarsi allo shopping

È il giorno dell’appuntamento più atteso da shopping addicted e amanti delle occasioni: i saldi estivi! È ufficialmente partita in Puglia la caccia per accaparrarsi capi iconici e firmati a prezzi stracciati o quel vestitino svolazzante adocchiato da mesi e perfetto per riempire l’armadio. Le vetrine dei negozi sono un vero e proprio richiamo per le fashion victim, ma anche i passanti ‘casuali’ sono invogliati ad entrare dai cartelloni che urlano “sconti”, “promozioni” e “occasioni imperdibili”. Inutile negarlo, i saldi estivi sono un’occasione per divertirsi, per fare una passeggiata con le amiche, per provare qualcosa che mai avremmo osato indossare e, perché no, per trovare, con un pizzico di fortuna, quel vero affare che farà gioire per il bottino conquistato.

Certo, la delusione di non aver trovato la taglia giusta o di non aver trovato quel prezzo imbattibile imbattibile tanto aspettato per rinnovare il guardaroba è dietro l’angolo, ma vale sempre la pena provarci. Per chi è ancora indeciso c’è un altro motivo per ‘riversarsi’ in strada alla ricerca del capo tanto desiderato a un prezzo conveniente: saldi in bus che permetterà a tutti di muoversi liberamente senza dover pagare il biglietto.

“Saldi in bus”, più shopping, meno costi

“Saldi in bus” è il nome dell’iniziativa voluta dal Comune di Lecce e Sgm che, prevede, in concomitanza con l’inizio dei saldi estivi in città, la possibilità di viaggiare gratuitamente su tutte le linee urbane e suburbane del Trasporto pubblico locale, durante tutto l’arco della giornata in cui è attivo il servizio. Anzi, è più di una semplice iniziativa promozionale. È un invito a riscoprire il piacere di muoversi in città in modo sostenibile e conveniente, a vivere la città in modo più sostenibile e conveniente. È un’occasione per abbandonare l’auto e godersi il centro storico senza code e caos. Sgm, società pubblica del Comune di Lecce, è fortemente impegnata nella promozione di soluzioni di mobilità sostenibile per migliorare la qualità della vita dei cittadini leccesi. Più shopping, meno inquinamento grazie ad un’alternativa ecologica e gratuita per muoversi in città e più possibilità di pensare allo shopping.

L’obiettivo è quello di incentivare, ancora una volta, l’uso del trasporto pubblico, offrendo a tutti la possibilità di spostarsi in città (località marine comprese) con maggiore comodità, per dedicarsi allo shopping e senza altri costi aggiuntivi.

“Una settimana di trasporto pubblico gratuito per incentivare l’uso del mezzo pubblico, meno inquinante e meno costoso. Sette giorni per agevolare anche una forma di economia circolare legata alle attività commerciali cittadine. L’amministrazione comunale è fortemente impegnata ad individuare insieme con Sgm percorsi agevoli, puntuali, più rapidi per offrire alla cittadinanza una soluzione di trasporto più semplice, più ecologico e con costi più contenuti” ha dichiarato il sindaco Adriana Poli Bortone.

“Questa iniziativa – sottolinea l’Amministratore Unico Sgm Francesco Cantobelli – oltre a essere un’ottima opportunità per agevolare lo shopping estivo in città e supportare il commercio locale, punta a favorire l’uso del trasporto pubblico come alternativa all’auto privata. È un’altra occasione per dimostrare, concretamente, come il trasporto pubblico possa essere una scelta vincente per semplificare la mobilità in città. È un invito a tutti i cittadini e ai visitatori che ancora non hanno provato il servizio, a farlo, a scoprire la comodità e i vantaggi del trasporto pubblico, e a contribuire alla riduzione del traffico e dell’inquinamento nel centro urbano, per vivere la città in modo nuovo e più sostenibile”.

Tutti gli orari e le linee del trasporto pubblico urbano sono disponibili sul sito www.sgmlecce.it.