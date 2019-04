“Salento lontani ma vicini”, arriva il gruppo facebook per i salentini emigrati

Lasciare casa è un’esperienza che può mettere a dura prova i Salentini, che sempre più costretti dal periodo economico o, magari, semplicemente in cerca di qualcosa di nuovo, lasciano il mare, il sole e il vento in cerca di fortuna. Partire dal Salento può mettere a dura prova.

Ma che si fa quando casa manca e si vuole ritrovare un po’ di quel calore della Puglia meridionale anche fuori? Da qui parte l’idea di creare un gruppo facebook di salentini emigrati, “Salento lontani ma vicini”. Un po’ come fanno gli Italiani all’estero, il gruppo privato sul social blu ripropone la stessa formula per permettere ai suoi iscritti di creare una community di persone che sono lontane dal Salento, per scambiare informazioni, opinioni o semplicemente per conoscere qualcuno che ha fatto la stessa scelta coraggiosa.

Le regole del gruppo sono semplici. Il primo requisito fondamentale per iscriversi è quello, ovviamente, di essere salentini che ormai abitano lontano dal Salento. A questo si aggiunge un codice ‘morale’ degli utenti che va dal tipo di foto che si possono postare ai commenti. Non saranno gradite “foto di se stessi in primo piano in posizioni esibizioniste”, né foto di minori di 14 anni, come forma di tutela per il minore. Non si parlerà di politica, né saranno accettati commenti razzisti, tutto in favore di un clima più accogliente che vuole ricordare quello di casa.

A chi manca il Salento, la soluzione c’è. Basta iscriversi al gruppo per tornare, almeno con la mente, al sapore di casa.