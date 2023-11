Salvatore Barillaro lascia il Salento, per lui la nomina a Questore di Monza e della Brianza

Dopo la promozione di Sandra Meo lo scorso maggio, un altro dirigente della Questura di Lecce lascerà il Salento.

Salvatore Barillaro, Vicario del Questore di Lecce, con provvedimento ministeriale del 4 novembre scorso, è stato promosso Dirigente Superiore della Polizia di Stato e andrà a ricoprire il prestigioso incarico di Questore della provincia di Monza e della Brianza.

Il Questore di Lecce, Vincenzo Massimo Modeo e tutti i Funzionari di “Viale Otranto”, esprimono i migliori auguri a Barillaro per il compito che andrà a svolgere e un ringraziamento per quanto fatto in questi anni.