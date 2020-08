Torre dell’Orso, dopo il sequestro la risposta del lido L’Orsetta: “Contro di noi atti illegittimi”

Non si è fatta attendere la risposta da parte della titolare del lido l’Orsetta di Torre dell’Orso che proprio questa mattina è stato sequestrato dalla Guardia Costiera, per il secondo anno consecutivo, per l’installazione di pietrame e sacchi di tela sintetici. Ma andiamo con ordine.

Tutto inizia l’agosto dello scorso anno quando sono stati posti sotto sequestro dei “sacchi di sabbia posizionati al fine di evitare cedimenti strutturali e per garantire l’incolumità delle persone”. Dopo il sequestro del 2019, ovviamente, non sono mancati gli sviluppi: “L’indagata, difesa dall’avvocato Stefano Chiriatti, ha effettuato richiesta di riesame, accolta dal Tribunale di Lecce, che ha annullato il suddetto sequestro”. E nonostante l’annullamento del precedente sequestro, il Lido l’Orsetta si trova nuovamente posto sotto sequestro.

“L’ordinanza – continua la titolare del lido – accogliendo integralmente le tesi difensive, ha ritenuto che non sia stato commesso alcun reato ed ha chiarito, in particolare, che l’apposizione dei sacchi di sabbia, in quanto effettuata per un breve lasso di tempo, non deve essere preceduta dall’autorizzazione paesaggistica e, se tali sacchi vengono posizionati su area in concessione, non sussiste neanche il reato di occupazione abusiva di demanio”.

La nuova stagione estiva

Nel corso dell’attuale stagione estiva, dunque, “seguendo il corretto procedimento amministrativo, la titolare del lido ha presentato al Comune di Melendugno una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività), con la quale ha comunicato che, se si fosse verificata una mareggiata, avrebbe apposto nuovamente i sacchi di sabbia; essendosi verificata la condizione, è stato segnalato al Comune di Melendugno e alla Capitaneria di Porto che l’indomani sarebbero stati posizionati tali sacchi”.

In questa occasione, tuttavia, il Comune di Melendugno avrebbe annullato la Scia, “ritenendo che sarebbe stato necessario avviare il procedimento di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). Lo stabilimento, difeso dagli avvocati Leonardo Maruotti e Francesco G. Romano, ha proposto ricorso avverso il suddetto atto e il TAR Lecce, Presidente Antonio Pasca, con decreto n. 484 del 17 luglio 2020 ha accolto la domanda cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato, ed ha specificato che l’apposizione dei sacchi di sabbia è finalizzata a garantire condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità e che, in ogni caso, non è necessario avviare il procedimento di VIA”.

“Atti illegittimi”

Nonostante la decisione del TAR, le azioni del Comune non si sono fermate. “Il Comune di Melendugno, con successivo provvedimento, ha ordinato alla società di rimuovere i sacchi di sabbia, del materiale pietroso e di inibire l’uso dell’area. Anche avverso detto provvedimento, la società, che nel frattempo si era impegnata a rimuovere il materiale pietroso, ha proposto ricorso, accolto con decreto n. 523 del 31 luglio 2020, col quale è stato specificato che la società avrebbe potuto continuare a svolgere l’attività”. “Quindi, in data 2 agosto 2020, la società ha comunicato al Comune di Melendugno e alla Capitaneria di Porto che avrebbe provveduto a rimuovere, con un mezzo meccanico idoneo, il materiale pietroso”.

“Nonostante tutti gli atti del Comune siano illegittimi (come statuito dal TAR Lecce) – concludono dal lido L’Orsetta – e nonostante il Tribunale del Riesame abbia annullato il precedente sequestro del 2019, ancora una volta, inspiegabilmente, l’area è stata sottoposta a sequestro, per le medesime contestazioni”.

