A Salice Salentino al via il servizio di supporto extrascolastico per 20 bambini

L’Amministrazione comunale di Salice attiva un servizio di supporto extrascolastico destinato a 20 alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado, con l’obiettivo di sostenere le famiglie e promuovere la crescita educativa dei minori.

Il servizio, che prenderà avvio nel mese di dicembre 2025, coinvolgerà 10 bambini della scuola primaria e 10 ragazzi della secondaria di primo grado. Le attività si svolgeranno nel pomeriggio, dal lunedì al venerdì, con un operatore qualificato ogni 5 minori e una programmazione strutturata e differenziata per fasce d’età.

Gli alunni saranno selezionati in base a una graduatoria Isee e potranno accedere gratuitamente al servizio. L’investimento complessivo, pari a 15.000 euro, è finanziato con fondi dedicati agli asili nido, che l’Amministrazione ha scelto di destinare al sostegno delle famiglie con figli in età scolare.

“Con questo progetto offriamo un aiuto concreto alle famiglie e un’opportunità educativa importante per i bambini. Il doposcuola comunale rappresenta uno strumento di inclusione e di pari accesso all’istruzione. L’equità sociale parte dall’accesso all’istruzione e al sostegno educativo”, afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Marco Ligori

Per il sindaco, Mimino Leuzzi: “L’attivazione del servizio di doposcuola è un passo significativo per rafforzare il welfare locale. Investire nei più giovani significa investire nel futuro della nostra comunità. Ringrazio la mia squadra di governo per le ottime iniziative che si intraprendono ogni giorno e gli uffici comunali sempre attenti e professionali”