Da andiamo al mare a riaccendiamo il camino: attesa una settimana di maltempo

È stato un sabato perfetto non solo per la promozione del Lecce in serie A, ma anche per le temperature finalmente tipiche di maggio. L’asticella della colonnina di mercurio ha superato il tetto dei 20 gradi ed il sole, splendente come non si vedeva da tanto, ha accompagnato i 30mila tifosi allo stadio e tutti i salentini che si sono concessi una passeggiata in riva al mare o una gita fuori porta senza l’incubo dell’ombrello.

La bella parentesi è durata poco, il risveglio di mezza Italia (Puglia compresa) è stato “traumatico”: vento, temporali e temperature contenute. Valori sotto la media del periodo tanto che qualcuno, scherzando (ma neanche tanto), ha proposto di riaccendere il camino. Di certo, bisogna tirar fuori dall’armadio indumenti un po’ più pesanti.

Quanto durerà?

La domenica rovinata dal maltempo non è la notizia peggiore. Il problema è che, secondo gli esperti, questo clima simil autunnale durerà a lungo, almeno sei giorni. Da lunedì 13 fino a venerdì 17 maggio meglio uscire con l’ombrello perché su molte regioni, soprattutto al sud, sono previste piogge e un freddo fuori stagione che farà ricordare con nostalgia la tintarella da far invidia dello scorso anno, i primi bagni, le passeggiate all’aria aperta più tipiche di maggio.

«Le possibilità che l’Italia, nel corso della prossima settimana, possa godere di un generale ritorno alla stabilità atmosferica, sono chiaramente da rimandare a data da destinarsi» si legge sul sito ilMeteo.it.

Da sabato 18 maggio, è atteso un timido segnale di cambiamento. L’Anticiclone Africano proverà a conquistare il Paese, ma sarà un tentativo maldestro che regalerà un clima caldo solo alle regioni meridionali e per pochi giorni. Per tirare un sospiro di sollievo tocca aspettare almeno la fine di maggio, quando l’Alta pressione regalerà un clima più consono al periodo. Salvo cambiamenti a cui questo ‘pazzo’ Meteo sembra averci ormai abituato.