Ci sono luoghi che sembrano custodire il tempo. Luoghi in cui il passato non è soltanto memoria, ma presenza viva, capace di dialogare con chi si ferma ad ascoltare. Il Dolmen Li Scusi di Minervino di Lecce, uno dei monumenti megalitici più importanti della Puglia, è uno di questi. Ancora oggi conserva un fascino misterioso, legato soprattutto al fenomeno del solstizio d’estate: ogni 21 giugno, un raggio di sole attraversa il foro presente sulla lastra superiore, creando all’interno della struttura un suggestivo cerchio di luce. Un evento che da millenni celebra il legame tra uomo, natura e conoscenza.

Ed è proprio qui, tra pietre antiche e tramonti salentini, che il 21 giugno 2026 alle ore 18.00 prenderà vita il Silent Reading Party “Leggere è Libertà”, un appuntamento speciale dedicato alla lettura, alla riflessione e alla condivisione.

Silent Reading Party a Minervino di Lecce: quando il silenzio diventa un incontro

Viviamo in un tempo in cui tutto corre veloce. Le notifiche interrompono i pensieri, i rumori riempiono ogni spazio e il silenzio sembra essere diventato un lusso raro. Eppure esiste ancora un modo semplice e rivoluzionario per ritrovare sé stessi: aprire un libro. Il Silent Reading Party nasce proprio da questa idea. Non una conferenza, non una presentazione letteraria, ma un’esperienza collettiva. Ognuno porta con sé il proprio libro, si accomoda nella quiete del Dolmen Li Scusi e dedica del tempo esclusivamente alla lettura. Un gesto semplice che diventa potente.

Leggere in silenzio, immersi nella natura e circondati da persone che stanno vivendo la stessa esperienza, crea un senso di connessione autentica. Non servono parole. Basta il fruscio delle pagine, il calore del tramonto e la libertà di lasciarsi trasportare dalle storie.

Leggere è libertà

L’iniziativa porta con sé un messaggio importante: la lettura come strumento di emancipazione, crescita personale e consapevolezza. Ogni libro apre una finestra sul mondo, ma soprattutto su noi stessi. Ci insegna a guardare oltre i confini delle nostre esperienze, a comprendere prospettive diverse, a sviluppare spirito critico e autonomia di pensiero.

In un’epoca in cui l’accesso alla cultura rappresenta ancora una sfida per molte persone, eventi come questo ricordano che la libertà passa anche attraverso la conoscenza. Perché leggere significa scegliere, comprendere, immaginare e costruire il proprio percorso con maggiore consapevolezza.

Il programma dell’evento

Il pomeriggio si svilupperà in quattro momenti semplici, ma significativi: 20 minuti di lettura silenziosa; pausa di condivisione; altri 20 minuti di lettura silenziosa;

Un format essenziale che restituisce valore al tempo lento e alla qualità delle relazioni.

L’evento è a partecipazione libera e aperto a tutti.

Dolmen Li Scusi: un luogo simbolo della cultura del Salento

Scegliere il Dolmen Li Scusi come cornice del Silent Reading Party non è casuale. Questo straordinario monumento megalitico rappresenta da millenni un punto di incontro tra cielo e terra, tra spiritualità e conoscenza. Considerato tra i più grandi dolmen della Puglia, continua ad affascinare studiosi, visitatori e appassionati di archeologia grazie alla sua storia e ai fenomeni astronomici che ancora oggi lo caratterizzano.

In questo scenario unico, la lettura assume un significato ancora più profondo: diventa un ponte tra passato e presente, tra memoria e futuro.

Forse il vero valore di questa iniziativa è proprio qui: ricordarci che non sempre bisogna fare di più. A volte basta fermarsi. Spegnere il telefono. Aprire un libro. Sedersi sotto il cielo del Salento mentre il sole cala tra gli ulivi e le antiche pietre del Dolmen Li Scusi. In quel momento, lontano dal rumore e dalle distrazioni, si riscopre una verità semplice e preziosa: la lettura non è soltanto un passatempo, ma un atto di libertà.

E forse non esiste luogo migliore del Dolmen Li Scusi per ricordarcelo.