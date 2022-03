Cannole, positivo al covid l’autista dello scuolabus e il sindaco lo sostituisce gratuitamente

Un servizio importante per i giovani cittadini ed un sindaco al servizio della comunità. Non ci ha pensato due volte il sindaco di Cannole a sostituire l’autista dello scuolabus e accompagnare i 30 studenti delle scuole medie nella vicina Cursi, dove frequentano. Leandro Rubichi, 48 anni, si è messo subito a disposizione della sua comunità quando l’autista del pulmino giallo è risultato positivo al covid ed è stato, quindi, costretto a lasciare temporaneamente le sue mansioni.

Una eventuale sostituzione dell’autista avrebbe sicuramente richiesto troppo tempo e i ragazzi non possono perdere altri giorni di scuola, soprattutto dopo quasi due anni di frequenza a intermittenza a causa dei lockdown e della didattica a distanza. Il sindaco, infatti, è in possesso della patente di guida necessaria per condurre lo scuolabus.

Per quattro volte al giorno, dunque, il primo cittadino del comune salentino porta i ragazzi a scuola: avendo un gruppo troppo numeroso rispetto alla capienza del pulmino, infatti, Rubichi accompagna gli studenti in due turni, sia all’andata che al ritorno.

È questo sicuramente un modo di far risparmiare il comune, ma soprattutto un modo di mettersi al servizio della comunità e dei piccoli cittadini.