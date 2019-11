«Porto Cesareo non ti lascerà sola», il sindaco al fianco della donna che ha denunciato i maltrattamenti in famiglia

«Il Sindaco mi deve aiutare, lui è il primo cittadino proprio per questo, perché deve aiutare tutti gli altri cittadini e nel mio cuore sento che lo farà, sento che non mi abbandonerà».

Non si è certo sottratto Salvatore Albano, sindaco di Porto Cesareo, alla richiesta di aiuto di una sua concittadina, Viola, una donna vittima di maltrattamenti in famiglia che ha avuto il coraggio di denunciare il compagno violento e che adesso vive nella povertà e nell’indigenza.

«Porto Cesareo non la lascerà sola, non l’ha mai fatto fino ad ora e non lo farà in futuro» ci dice il primo cittadino al telefono. Lo capisci dalla voce che conosce bene la situazione, che non l’affronta per sentito dire, magari dopo la frettolosa relazione di qualche collaboratore, che ha voglia di fare tutto il possibile per sollevare qualche peso dall’anima di quella mamma in difficoltà.

L’impressione è che la storia di Viola abbia fatto breccia e sia arrivata dove doveva arrivare. L’aveva raccontata a Leccenews24 nel giorno dedicato alla lotta ad ogni forma di violenza contro le donne e ci aveva scherzato su: «Mi ero dimenticata che oggi è la mia giornata!». Una vita difficile la sua che dopo l’allontanamento del marito si era trovata senza lavoro a mandare avanti una famiglia con tre figli.

Gli stenti si possono immaginare, le privazioni pure. Ma adesso Viola chiede una cosa, una cosa precisa. Chiede che il Comune le dia la possibilità di allacciarsi alla rete dell’energia elettrica anche se la sua casa è abusiva. Non ce la fa più a spendere soldi per alimentare il gruppo elettrogeno, non ce la fa più a spendere quei 20euro al giorno.

‘Mi attiverò nelle prossime ore affinché il Comune di Porto Cesareo ed Enel facciano di tutto per garantire la fornitura di energia elettrica alla signora che merita la nostra vicinanza per il coraggio di denunciare le violenze subite – ci dice il sindaco -. Nel frattempo i Servizi Sociali si sono già dichiarati disponibili a venire incontro a Viola rimborsando le spese sostenute per l’acquisto del combustibile necessario ad alimentare il gruppo elettrogeno che dà corrente all’abitazione purché tali spese vengano prodotte ai nostri uffici e documentate. Conosciamo bene il caso e siamo certi di poter aiutare la nostra concittadina!».

È una grande disponibilità quella dimostrata dal sindaco, impegnato in questi giorni a far fronte ai danni che il maltempo ha causato alla sua città. Siamo certi che questa storia potrà concludersi nel più bello e più giusto dei modi: Viola e i suoi figli potranno vivere a breve in un’abitazione con l’energia elettrica e non avranno problemi a riscaldarsi questo inverno. Il grande cuore di Porto Cesareo batterà ancora più forte.