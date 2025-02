“Stai bene con te”, A Salice sport gratis per anziani, diversamente abili, donne vittime di violenza e minori in difficoltà

Il Comune di Salice Salentino in collaborazione con l’Associazione Feel Good by Enjoy di Cellino San Marco, avvia il progetto “Stai bene con te”, per promuovere uno stile di vita sano attraverso lo sport e la condivisione.

Il progetto di sport e benessere è rivolto a diverse categorie di utenti: ai minori, con particolare attenzione ai minori/adolescenti con disabilità o provenienti da condizioni socio-economiche svantaggiate; ai disabili fisici, neuro-sensoriali con ritardo/disagio mentale per incrementare la quantità e la qualità della pratica motoria e sportiva; agli anziani over 60 e alle donne che si siano rivolte a centri antiviolenza.

Il progetto prevede la frequenza per cinque mesi del Centro sportivo/Piscina di Cellino San

Marco, dove saranno svolte attività sportive e nuoto, adattate alle esigenze di ciascun partecipante.

L’adesione è totalmente gratuita e saranno accolte 20 domande di partecipazione e, qualora il numero dovesse essere superiore, sarà redatta apposita graduatoria sulla base del valore ISEE, che dovrà essere allegato alla domanda stessa.

Il modulo, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Salice Salentino o reperibile presso l’Ufficio dei Servizi Sociali, dovrà pervenire entro le ore 12 del 14 febbraio 2025, presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Salice Salentino o via pec all’indirizzo [email protected]