Uno sportello di orientamento per la formazione e il lavoro, attivo a Ruffano Orientation desk 

È operativo a Ruffano un nuovo Orientation desk, sportello di orientamento per la formazione ed il lavoro.

Si tratta di un ufficio aperto al pubblico, che rientra nell’ambito del progetto Rete O.R.A. – Punti Cardinali gestito dal Comune di Ruffano con l’assessorato alle Politiche Sociali.

Il desk si trova in via Giovanni Paisiello, negli uffici adiacenti la sala teatro “Renata Fonte” dell’Istituto Comprensivo Statale di Ruffano. È aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

Lo sportello fornisce accoglienza e orientamento al cittadino, che si può interfacciare gratuitamente per richiedere informazioni, chiarimenti e supporto nella scelta di percorsi formativi e professionali che siano in linea con le proprie attitudini, competenze e capacità.

Il progetto “Rete O.R.A.”

O.R.A. è acronimo di Orientamento, Resilienza ed Autoefficacia. Sono le parole chiave del progetto sviluppato dal Comune di Ruffano (sotto la guida dell’assessore alle Politiche Sociali Angela Rita Bruno) che si propone di realizzare modelli innovativi di orientamento, in grado di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di formazione e lavoro, e di supportare le persone nelle scelte che caratterizzano i cruciali momenti di transizione della vita ed è sviluppato nell’ambito di “Punti Cardinali”, un avviso pubblico rivolto agli enti locali con l’obiettivo di aumentare la capacità di intercettare le esigenze del territorio e potenziare il servizio di orientamento a livello locale tramite la creazione di reti che rafforzino i servizi per il lavoro.

Rete O.R.A. organizza anche Job Days ed Orientation Labs, laboratori di orientamento a beneficio di studenti e gruppi di cittadini e cittadine che muoveranno dai concetti di restanza e resilienza.

Rete O.R.A. è coordinato dall’Agenzia Formativa Percorsi e realizzato in partnership con: Arpal Puglia; IISS De Viti De Marco di Casarano; Istituto Comprensivo Statale di Ruffano; Next Eu; Agenzia Formativa Percorsi; Unisalento; Made in Soap.