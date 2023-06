Statua di S.Oronzo, la copia non sarà pronta ad agosto. Mrs: ‘Mettiamo l’originale nel Sedile’

I leccesi si mettano con l’anima in pace. A causa di sopraggiunte problematiche la copia della statua di Sant’ Oronzo da posizionare sulla colonna non sarà pronta per le festività di agosto in onore del patrono del capoluogo salentino. Lo ha detto chiaramente il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini.

Ecco perché il Movimento Regione Salento di Lecce insiste sempre di più affinché l’originale della statua venga immediatamente posizionato nel Sedile, l’altro bellissimo monumento che si trova in Piazza S.Oronzo. Al momento quella statua si trova nell’atrio di Palazzo Carafa, con evidenti difficoltà di visita da parte di turisti e cittadini per problemi di spazio. Per questo sono state raccolte 1.500 firme in città.

‘Consapevoli che la statua originale presenta delle fragilità che ne impediscono il riposizionamento sulla colonna, in quanto la sua esposizione continua agli agenti atmosferici potrebbe irrimediabilmente comprometterla – afferma Giancarlo Capoccia, coordinatore leccese di Movimento Regione Salento – abbiamo chiesto di prendere in considerazione la nostra proposta. Posizionando la statua nel Sedile, i cittadini leccesi e i turisti tutti potranno comunque avere un “contatto” diretto con il Santo Patrono, cioè con il simbolo della festività.

Il trasferimento della statua del nostro Santo Patrono nel Sedile della piazza a lui dedicata grazie alle ampie e luminose vetrate consentirebbe ai leccesi e ai numerosi turisti di ammirarla nella sua splendida maestosità̀, in ogni momento della giornata. Inoltre, rappresenterebbe un ulteriore arricchimento per la centralità̀ del luogo, simbolo dell’identità̀ e dei valori della città barocca’.