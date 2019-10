Incompatibile costruire un mega parcheggio in Zona agricola, il Tar dà ragione al Comune di Porto Cesareo

“L’alterazione dell’equilibrio urbanistico del territorio è di tutta evidenza se si consentisse una destinazione delle aree diverse da quella propria atteso che il progetto bocciato dal Comune, avente ad oggetto un parcheggio per oltre 300 posti auto, presenta ex se natura imprenditoriale. D’altro canto non è neppure invocabile una carenza di aree di sosta per il territorio prevedendo lo strumento urbanistico specifiche zone a parcheggi. ‘Sarebbe del tutto distonica una interpretazione della vigente normativa tecnica nel senso dell’allocazione di parcheggi di ampia capienza – quale quello bocciato – in aree diverse da quelle espressamente tipizzate a tal fine’”, con queste parole l’avvocato Pietro Quinto, commenta l’importante statuizione in materia urbanistica del TAR Lecce – di rilievo generale, che ha dato ragione al Comune di Porto Cesareo, da lui rappresentato insieme al collega Antonio Quinto, che hanno sostenuto in giudizio l’incompatibilità funzionale di una utilizzazione commerciale della zona agricola.

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale, infatti: «È legittimo il rigetto di una istanza tendente ad ottenere il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un parcheggio di notevoli dimensioni con percorribilità carrabile (nella specie si trattava di un parcheggio per n. 306 posti auto), motivato con riferimento al fatto che l’area interessata dall’intervento è inclusa nella zona E1 – Agricola Produttiva normale ed è tipizzata dal locale strumento urbanistico quale area rurale a prevalente funzione agricola da tutelare e rafforzare».

Il principio di diritto affermato dai giudici di “Via Rubichi” è operativo per tutti i Comuni del Salento.