Tartarughe salvate e curate, Fiona e Calimerina tornano libere

Probabilmente non ce l’avrebbero fatta, ma grazie alle cure del Centro di Recupero Tartarughe Marine Salento del Msns, Fiona e Calimerina potranno tornare libere, in mare con la speranza di “non rivederle mai più”, un augurio che potrebbe sembrare “offensivo”, ma che nasconde l’amore che gli esperti del centro hanno messo per strapparle al loro crudele destino. I due esemplari, diventati degli amici in queste settimane difficili, “riabbracceranno” il mare domani pomeriggio, alle 16.00, quando saranno accompagnate sulla spiaggia del Lido Solero, a San Foca e liberate con l’aiuto importante della locale Guardia Costiera. Un saluto prima del loro nuovo viaggio, di una nuova avventura.

Fiona era arrivata nella struttura con una fiocina piantata alla base del cranio. Era stata operata di urgenza dallo staff veterinario in collaborazione con il Centro Veterinario Lupiae. Dopo una rapida guarigione è ora pronta a riprendere il mare.

Calimerina, una piccola amica, era stata trovata nel porto di Gallipoli dalla Guardia di Finanza con evidenti problemi di galleggiamento e dopo una breve periodo di cure, ha dimostrato di essere pronta anche lei a ritornare in mare.

Saranno presenti in questa importante giornata anche il neoeletto Sindaco di Calimera, ing. Gianluca Tommasi e il nuovo assessore con delega al Museo di Calimera Naturalia, Antonella Bray.