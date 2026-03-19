Tavola di San Giuseppe a Minervino di Lecce: tradizione, devozione e comunità in Piazza

Ogni anno, quando l’inverno cede il passo ai primi timidi segnali della primavera, le case e le piazze di alcuni comuni del Salento si trasformano in luoghi di accoglienza e devozione grazie ad una antica tradizione: quella delle Tavole di San Giuseppe. Questi altari gastronomici non sono semplici allestimenti, ma racconti, tramandati di generazione in generazione, che intrecciano fede, cultura contadina, memoria e un profondo senso di comunità.

Oggi, questa tradizione dove la devozione è un ricamo antico continua a vivere con una forza sorprendente, rinnovandosi senza perdere la propria autenticità. È il caso della Tavola di San Giuseppe in Piazza a Minervino di Lecce, un evento promosso dall’Associazione San Giuseppe APS che racconta di un rito antico, capace di parlare al presente senza dimenticare le proprie radici. Tra candidi merletti, pani decorati e fiori di stagione, prenderà forma una liturgia laica e religiosa insieme, capace di far rivivere antichi ricordi.

La Tavola di San Giuseppe: simbolo di accoglienza e identità

Le Tavole di San Giuseppe sono molto più di un momento religioso: sono un patrimonio immateriale che racconta l’identità di un territorio. I dettagli dell’allestimento — dalle tovaglie ricamate a mano ai fiori, dai pani decorati alle pietanze tradizionali — parlano un linguaggio universale fatto di cura, bellezza e gratitudine. Questo rito diventa così un ponte tra sacro e quotidiano, tra passato e presente.

Nel panorama delle celebrazioni dedicate a San Giuseppe, quella di Minervino di Lecce si distingue per la sua capacità di trasformare la tradizione in un’esperienza collettiva, aperta e contemporanea.

L’appuntamento è per il 20 marzo, alle ore 19:00, in Piazza Umberto I che si trasformerà in un grande cenacolo simbolico, dove fede e socialità si incontrano in un’atmosfera suggestiva.

I protagonisti non saranno solo i piatti o gli allestimenti, ma le persone: volti, storie, esperienze che incarnano i valori della comunità. Figure del mondo culturale, sociale e istituzionale interpreteranno i ruoli dei “Santi” e delle “Sante”, dando vita a una rappresentazione intensa e partecipata. Un momento particolarmente evocativo sarà la presenza del baby sindaco Marco Maiorano nel ruolo di Gesù Bambino, simbolo del passaggio della tradizione alle nuove generazioni.

Accanto a lui, un parterre femminile di grande valore, espressione di impegno, innovazione e radicamento territoriale: figure che, attraverso il proprio operato, rappresentano modelli virtuosi di impresa, accoglienza e promozione culturale. Nel ruolo di Sante siederanno alla Tavola: Luciana Delle Donne, fondatrice di Made in Carcere; Giulia Ingletto, esponente di Donne e Impresa; Federica Miglietta ideatrice de Il Cammino del Salento, Fabiana Renzo imprenditrice turistica di Sante Le Muse, Valeria Stella dello storica azienda dolciaria, Paola Vitali funzionaria della Pubblica Amministrazione. A completare la Tavola i Santi scelti tra i protagonisti del panorama artistico, istituzionale e produttivo, interpreti delle eccellenze locali e ambasciatori del patrimonio immateriale pugliese: Antonio Procacci, vicedirettore del TgNorba; Rocco Lauciello presidente regionale di UNPLI; Piero Anselmi presidente delle Terme di Santa Cesarea; Benedetto Cavalieri dello storico pastificio di Maglie; Antonio Amato voce storica della Notte della Taranta Giovanni Stefanelli, direttore delle Poste di Minervino.

Momento culminante della serata sarà la distribuzione della tradizionale Massa di San Giuseppe, piatto identitario preparato secondo l’antica ricetta minervinese: un sapiente intreccio di sapori della terra, con mugnoli, spezie e il caratteristico soffritto di cipolla, simbolo di abbondanza e condivisione.

«Il ritorno della Tavola in Piazza è un gesto di profonda devozione verso la nostra storia» – dichiara Ettore Caroppo per l’Associazione San Giuseppe APS – «La presenza congiunta di rappresentanti del mondo del lavoro, della cultura, del sociale e delle istituzioni, guidati simbolicamente dal nostro Sindaco baby, testimonia la vitalità e la continuità delle tradizioni di Minervino».

Un patrimonio da custodire e raccontare

Le Tavole di San Giuseppe non appartengono solo al passato: sono una tradizione viva, capace di evolversi e di parlare anche alle nuove generazioni. Ogni tavola imbandita, ogni piatto condiviso, ogni gesto rituale è un tassello di una storia collettiva che merita di essere custodita e raccontata.

In un mondo sempre più veloce, queste celebrazioni ci ricordano il valore delle cose semplici: sedersi insieme, condividere il cibo, riconoscersi parte di una comunità. E forse è proprio questo il messaggio più potente di San Giuseppe: la vera ricchezza è nella condivisione.

Minervino di Lecce, con la sua Tavola in Piazza, non solo celebra una tradizione, ma la rinnova, trasformandola in un’esperienza capace di unire passato, presente e futuro in un unico, grande abbraccio collettivo.