Scienze Biologiche, Biotecnologie e Scienze Motorie. Al via i test di selezione di Unisalento

Al via i test di selezione per l’accesso ai corsi di laurea a numero programmato in Scienze Biologiche (200 posti), Biotecnologie (120 posti) e Scienze Motorie e dello Sport (180 posti) del DiSTeBA, il Dipartimento di Scienze e tecnologie biologiche e ambientali dell’Università del Salento: bandi e dettagli utili sono disponibili sul sito dell’Ateneo.

I test si svolgono con il sistema online Tolc@Casa – Test OnLine CISIA: «Si tratta di un sistema sempre più diffuso a livello nazionale», spiega il Delegato all’Offerta Formativa Attilio Pisanò, «che consente ai nostri futuri studenti un percorso di formazione online utile ad affrontare nelle migliori condizioni i test selettivi. Già utilizzato con successo negli anni da altri Dipartimenti del nostro Ateneo, quest’anno per la prima volta è utilizzato anche per le selezioni del DiSTeBA».

I dettagli dei test di accesso

“Biotecnologie” e “Scienze Biologiche”. Test utilizzato: CISIA TOLC-B (clicca qui). Date: 29 e 30 luglio; 24, 25 e 27 agosto, 8 settembre 2020

“Scienze Motorie e dello Sport”. Test utilizzato: CISIA TOLC-F (clicca qui). Date: 28 e 29 luglio; 4 settembre

La prova valuterà la preparazione iniziale e concorrerà, con il voto del diploma, al punteggio complessivo di ammissione. Un “bonus” di 2 punti sarà assegnato alle domande di ammissione pervenute a UniSalento entro il 31 lugli, e di 1 punto per le domande pervenute entro il 31 agosto (per “Scienze Biologiche” e “Biotecnologie”) o entro il 7 settembre 2020 (per “Scienze Motorie e dello Sport”) .

Le graduatorie finali saranno pubblicate sul sito di Ateneo entro il 22 settembre 2020.