Terminata l’attività di supporto di 35 allievi marescialli della GdiF nel piano di rafforzamento dei servizi di vigilanza estiva

Nell’ambito del piano di rafforzamento dei servizi di vigilanza previsti per la stagione estiva 2025, predisposto dal Ministero dell’Interno, 35 allievi marescialli della Guardia di Finanza, temporaneamente assegnati ai Reparti del Comando Provinciale di Lecce, hanno terminato con successo la loro attività di supporto.

I militari, che hanno frequentato il 95° corso “Argentera III”, al secondo anno di studi presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti delle Fiamme Gialle di L’Aquila, sono stati impiegati, per un periodo di due settimane, presso i Reparti della provincia dove hanno svolto tutte le attività operative ordinarie, con particolare riferimento ai servizi di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale organizzato e della commercializzazione di prodotti recanti marchi contraffatti, oltre che alle ulteriori attività istituzionali finalizzate alla tutela e alla salvaguardia della legalità economica sul territorio salentino.

A conclusione del periodo di supporto, nel corso di un incontro, svoltosi presso la Caserma “Giovanni Miccoli”, sede del Comando Provinciale di Lecce, il Comandante Provinciale Colonnello Stefano Ciotti, ha accolto gli allievi rivolgendo loro un saluto, ringraziandoli per questa esperienza lavorativa sul “campo”, giunta al termine, e formulando i migliori auspici per il prosieguo del periodo formativo.

Questa attività si inserisce in una strategia più ampia di tutela dell’economia legale e di difesa degli operatori che agiscono nel rispetto delle regole, con la Guardia di finanza che svolge quotidianamente il ruolo di polizia economico-finanziaria, garantendo il controllo e la sicurezza del sistema economico attraverso la prevenzione e la repressione delle frodi e dei comportamenti illeciti.