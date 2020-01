Gadget, prodotti eno-gastronomici ed escursioni in palio nella tombolata sostenibile di It.a.cà Salento

Gadget, prodotti eno-gastronomici (vino, condimenti), escursioni, visite guidate, ingressi a spettacoli e tanto altro. Sono questi i ricchi premi messi a disposizione dalle realtà della rete It.a.cà Salento, che ha organizzato, per la serata di venerdì 4 dicembre, con inizio alle ore 19.00, presso il Crocevia di Lecce, in via Silvio Pellico 8, una Tombolata sostenibile a ingresso gratuito.

La tombolata rappresenta un evento off di promozione di It.a.cà migranti e viaggiatori – Festival del Turismo Responsabile, dal 2018 presente anche in Salento. La terza edizione di It.a.cà Salento – rete di Enti, cooperative e associazioni – si svolgerà in provincia di Lecce anche nel 2020 e nei prossimi giorni sarà reso pubblico il tema conduttore di questo anno.

I partner che hanno messo in palio i prodotti e le loro esperienze sono stati devoluti da: Fucina Salentina, Camera a Sud, Consorzio Sale della Terra Salento, Made for Walking, Parco Palmieri, WWF Salento, Terzo Millennio, Salento bici tour, Ciclofficina popolare Knos, Poiesis, LO.FT, Oltre Mercato Salento, Visioni Rurali, EMYS, Centro di Cultura Giuggianello, FAI, Raiz italiana, Celacanto, Parco Paduli, Casa delle Agriculture, Paola Medici, Claudia Danisi.