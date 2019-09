Top 10 borghi più instagrammabili, medaglia d’oro per Otranto

Turisti e non che ogni anno passano le vacanze estive all’estero non esitano a tirare fuori dalla tasca lo smartphone e scattare qualche foto. E per i bendisposti a condividere gli scatti più belli, le foto finiscono dritte sui social network, con tanto di hashtag in descrizione.

A conquistare il titolo di borgo più instagrammabile d’Italia è Otranto che si conferma come una delle mete più apprezzate da turisti e dal popolo della rete. La top 10 dei borghi italiani che sono stati postati più volte su Instagram è stata stilata da Holidu, il noto motore di ricerca di case vacanza.

Con 433.908 hashtag sul noto social network, la città dei Martiri è il primo borgo in classifica e si porta a casa la medaglia d’oro. Patrimonio culturale dell’Unesco, Otranto ha convinto anche il popolo della rete e i turisti che di anno in anno visitano la città sul Mar Adriatico.

Sul podio anche Cefalù, in Sicilia, che si conquista la medaglia d’argento con 397mila hashtag. A far innamorare i turisti saranno state le spiagge bianche e il mare cristallino. Medaglia di bronzo, invece, per Vernazza in Liguria. Questo paesino con circa 800 abitanti si è portato a casa il terzo posto con 356mila hashtag.

A rappresentare la Puglia, però, non c’è solo il comune salentino. Al settimo posto, infatti, si piazza Locorotondo con 122.333 hashtag. A pochi passi dalla rinomata Alberobello, che nella top 10 non compare, il borgo incastonato tra le alture tipiche dell’area si ritaglia il suo spazio in una classifica tutta decisa dal web.