Chiesto il Tributo Tosap a 57 proprietari di case a Torre Chianca. U.Di.Con, “Richiesta ingiustificata e illegittima”

“Si tratta di richieste, oltre che irrituali, del tutto ingiustificate e illegittime, in quanto riguardano aree che non rientrano nella disponibilità e nella titolarità del Demanio Comunale, così come una perizia di parte effettuata a cura del Geometra Francesco Carrozzo”, con queste parole, affidate a una nota stampa congiunta, U.Di.Con. (l’Unione per la Difesa dei Consumatori di lecce) e Associazione Marina di Torre Chianca, commentano la richiesta informale, da parte della Droge di Lecce del tributo Tosap per gli spazi destinati all’acceso a numerose unità immobiliari tutte ubicate a Torre Chiaca, una delle marine del capoluogo.

“In considerazione di ciò – prosegue il comunicato – questa Unione Difesa Consumatori di Lecce rappresentata dall’Avvocato Giorgio Oliva (commissario Zonale), dall’Avvocato Gabriella Centonze e dall’Avvocato Monica Cerasi, insieme a Daniele Biasco, Legale Rappresentante dell’Associazione Marina di Torre Chianca, ha chiesto formalmente al Sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, oltre che al concessionario Dogre di annullare il procedimento intrapreso nei confronti di 57 dei proprietari destinatari delle richieste suddette per la loro evidente illegittimità”.

Attenzione solo per le tasse

Ma c’è di più. Le due associazioni osservano come, il Comune, si ricordi della marina solo al momento della richiesta dei tributi, dimenticando gli interventi urbanistici per migliorarli: “Viene conseguenziale osservare – terminano i sodalizi – come l’attenzione dell’Amministrazione Comunale verso la Marina di Torre Chianca sia al momento limitata alla riscossione di tributi – peraltro non dovuti – e non ai più volte promessi interventi di riqualificazione urbana.