Turismo, la provocazione della Cisl: ‘Si parla di destagionalizzazione ma sono già scomparse le richieste di lavoro’

Si può parlare di turismo, di destagionalizzazione dei flussi, di diversificazione dell’offerta, di sbocchi lavorativi in un comparto che dovrebbe essere il volano dell’economia del Salento quando, già dal 29 agosto, il 16° Report settimanale delle offerte di lavoro elaborato dall’Ufficio Coordinamento Servizi per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia certifica il crollo delle richieste nel settore?

Sembra quasi voler essere una provocazione quella del Segretario Generale della Cisl di Lecce in giorni in cui tiene banco il dibattito sul presente e sul futuro del turismo nel Salento. Tavoli istituzionali, riunioni di categoria e addirittura convocazione di stati generali. Le proposte sul tavolo sono tante, al termine di una stagione balneare tra luci ed ombre, dove si è registrato il solito pienone nelle settimane da bollino rosso ma in cui non sono mancati alcuni vuoti che meriterebbero qualche attenzione e qualche riflessione in più.

“Raccontiamo al mondo per 365 giorni all’anno (anzi, forse sarebbe il caso di dire che lo ripetiamo a noi stessi…) che il nostro territorio vuole fare del turismo il volano dell’economia – scrive in un comunicato Ada Chirizzi -, salvo poi dover fare i conti con il solito refrain. Oltre all’offerta balneare si corre il rischio di mettere a disposizione davvero poco per i turisti nazionali e internazionali che aspettano, invece, la fine dell’estate per iniziare le loro vacanze, un altro tipo di vacanza fatta non soltanto di mare e ombrelloni (che il clima consente di godere comunque a pieno per altri due mesi almeno) ma anche di tutte le altre risorse di cui pure il Salento ha la fortuna di godere. Siamo terra di cultura, enogastronomia, artigianato, natura, eventi. Cosa siamo in grado di attivare rispetto a queste attrattività? La situazione, dopo decenni di promesse mancate o comunque non mantenute, è davvero grave”.

Sembra quasi di essere dinanzi all’eterno ritorno, quando si parla di turismo nel Salento. Tanto pavoneggiarsi nei mesi che precedono la stagione clou e poi…un deprimente dover fare i conti con la realtà nella speranza che i turisti affascinati dalle bellezze del territorio non si accorgano troppo delle manchevolezze a cui i residenti, gli stanziali sono ben abituati.

“Siamo dinanzi ad una realtà che è quella di un turismo ‘conveniente’ (nel senso che conviene a pochi), mai strategico (a servizio di tutti, soprattutto dei giovani e dei meno giovani che ci potrebbero lavorare e non solo tre mesi all’anno nel migliore dei casi) – scrive il Segretario Generale della Cisl di Lecce -. Una realtà fatta di improvvisazione (sempre), dequalificazione (troppo spesso), disallineamento tra prezzi e servizi offerti (con il rischio evidente di un beffardo ‘ciao ciao’ da parte dei vacanzieri), del solito ‘mordi e fuggi’, insomma”.

E poi ecco arrivare una serie di proposte che ci si augura possano accendere la discussione in questi giorni alimentata sulle pagine dei giornali dal Presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci, evidentemente preoccupato per la tenuta delle aziende che operano nel settore alla luce di rincari e disorganizzazioni varie.

Chirizzi chiede un coinvolgimento del mondo dell’istruzione e della formazione, come del resto sulle pagine di Leccenews24.it aveva chiesto anche Fernando Nazaro, vice presidente della sezione Turismo di Confindustria Lecce.

“Parlare di turismo è necessario, ma bisogna farlo mettendo al centro tutte le dinamiche che lo vivificano – scrive Chirizzi-. Non possiamo più tenere fuori il mondo dell’istruzione e della formazione, per esempio. È lecito o no chiedere un maggiore coinvolgimento dell’Università del Salento, dell’ITS e degli enti di formazione che operano sul territorio?

E poi tutta la questione, primaria per il sindacato, del lavoro buono, della qualità dei salari: “Possiamo mettere nel dimenticatoio, ricordandocene soltanto ad agosto il tema della qualità del lavoro e della qualità dei salari? Non stiamo correndo il rischio in queste settimane di sventolare fin troppo lo ‘spauracchio’ del reddito di cittadinanza, che sarebbe la causa unica della difficoltà di reperire lavoratori e collaboratori quando sappiamo che sono ben altre le cause che spingono al poco interesse per un impiego nel settore?”.

Il tutto alla luce della straordinaria opportunità che starebbe per offrire il Pnrr, il Piano nazionale di Ripresa e resilienza, che non significa soltanto risorse economiche da mettere a disposizione delle idee di sviluppo, ma anche una nuova mentalità, un nuovo modo di fare, un nuovo modo di voler essere.

“Come possiamo rendere funzionali a questa necessità di sviluppo le risorse rivenienti dal Pnrr, dal Por Puglia e da tutte le altre fonti di finanziamento europee, nazionali e regionali? – si chiede, concludendo, Ada Chirizzi -. Questo deve essere il focus sul quale attivare una riflessione di comunità immediata. Non succederà più di avere a disposizione tante disponibilità economiche di pronto utilizzo. O dobbiamo pensare che manchino le idee? O peggio ancora la volontà?”.